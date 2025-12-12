Alerta naranja en Andalucía y Ceuta por lluvias, y en Galicia y Canarias por oleaje

Madrid, 12 dic (EFE).- El sur de Andalucía junto con la ciudad autónoma de Ceuta están en alerta naranja (riesgo importante) por lluvias, a las que se suman Galicia y Canarias, con igual nivel de riesgo, aunque por oleaje, con olas de hasta 6 metros de altura en la comunidad gallega.

En la zona del Estrecho de Cádiz y en la ciudad autónoma de Ceuta, en nivel naranja, las lluvias podrán acumular más de 100 litros por metro cuadrado en doce horas, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología.

También Galicia está en nivel naranja, aunque por fenómenos costeros; se prevén olas de entre 5 y 6 metros en A Coruña, A Mariña (Lugo) y Pontevedra.

Asimismo, en el archipiélago canario la Gomera y Tenerife están en alerta naranja por temporal marítimo. Se prevén vientos de hasta 74 kilómetros por hora (fuerza 8).

Soplarán vientos en Canarias que activarán además avisos amarillos (riesgo para ciertas actividades) y habrá fuerte oleaje generalizado en las islas; en Tenerife por otra parte, lloverá con intensidad, lo que ha activado el nivel amarillo.

En dicho nivel por precipitaciones están además en la península zonas de Andalucía como Huelva, Cádiz o Málaga. Se podrán recoger cantidades por encima de 15-20 litros por metro cuadrado en una hora, y entre 40-60 litros por metro cuadrado en doce horas.

La costa de Granada, Málaga y Almería también está bajo aviso amarillo, aunque por temporal marítimo.

Asimismo, se prevé mala mar en el norte peninsular, en el litoral asturiano, cántabro y vasco, lo que activará avisos amarillos. EFE