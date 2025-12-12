Espana agencias

A prisión el hombre detenido por matar a su pareja en su domicilio de L'Hospitalet

Barcelona, 12 dic (EFE).- El juzgado de violencia sobre la mujer de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido el pasado martes por matar a su pareja en su domicilio de este municipio, en una causa que ha quedado abierta por un delito de homicidio.

El pasado día 9, los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre de 46 años acusado de matar a su pareja a primera hora de la mañana de ese mismo día en el domicilio que ambos compartían en L'Hospitalet de Llobregat.

La Policía de la Generalitat recibió sobre las 6:30 horas el aviso de una pelea en el interior de un domicilio, por lo que efectivos de Mossos y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se desplazaron al lugar.

Una vez en el piso los agentes hallaron el cadáver de la mujer, con signos de violencia.

Posteriormente, agentes de seguridad ciudadana de los Mossos localizaron cerca del lugar a la pareja de la víctima, que fue detenido por su presunta vinculación con este crimen que desde un primer momento se investigó como un posible nuevo caso de violencia machista.

Al detenido no le constan antecedentes judiciales por agredir a su pareja, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Tras pasar a disposición judicial, el juzgado de violencia sobre la mujer de l'Hospitalet de Llobregat ha decretado para este hombre prisión provisional, comunicada y sin fianza por un delito de homicidio.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

También la línea 900 100 114, especializada en atención de todo tipo de violencia de género, recoge llamadas 24 horas, los 365 días del año, es gratuita e irrastreable en la factura telefónica. EFE

