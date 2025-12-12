Espana agencias

28-32. El Granollers se lleva los puntos de El Sargal en un choque igualado hasta el

Cuenca, 12 dic (EFE). El Fraikin Granollers se llevó este viernes el triunfo de Cuenca ante el REBI por 28-32 en un partido de la jornada 13 de la Liga ASOBAL que se decidió en los últimos minutos, cuando los vallesanos fueron mejores que los locales con un excelso Pablo Urdangarín.

Primera mitad en la que las defensas y las porterías superaron a los ataques, con dos equipos a los que les costaba marcar y que fueron alternando las diferencias en el marcador.

La más amplia para los vallesanos llegaba en el minuto 14 con el 3-5 de Sergi Franco a la contras tras una pérdida del REBI Cuenca, que reaccionó con un parcial de 7-2 para poner la máxima de la primera mitad con el 10-7 de Mendes en el minuto 20.

Llegaba ese gol en un contraataque tras una nueva parada de Arguillas, quien fue el más destacado de los suyos con 13 paradas en una primera mitad que llegó al descanso con 13-12 y un Granollers al que le costaba encontrar lanzamientos claros, siendo Figueras en el pivote y Urdangarín desde la zona exterior, tanto de lateral como de central, los más destacados.

Tras el paso por los vestuarios los visitantes endosaron un parcial de 0-3 a Cuenca, lo que terminó en un tiempo muerto de Lidio Jiménez con el 13-15 en el marcador.

Reaccionaron los de casa, que volvieron a poner en liza una gran defensa, encontrando al pivote y poniendo Gándara el 19-18 en el minuto 42.

Choque de máxima igualdad que pintaba a que se iba a decidir por detalles, y, aunque dos goles de Marcos Fis pusieron el 19-22 en el marcador en el minuto 47, Cuenca todavía reaccionó, acercándose en el marcador, aunque Urdangarín terminó castigando a los de casa para que Granollers, que jugó casi todo el partido con dos zurdos en la primera línea, sumara su tercera victoria seguida de la temporada.

- Ficha técnica:

28 - REBI Cuenca (13+15): Arguillas, Mosquera, Mendes (3), Sergio Antúnez (3), Fede Pizarro (3), Gándara (8) y Tavares (4p). Tonicher (p.s.), Álvaro Martín, Carlos González, Perbela (3), Toth (3), Pedro Matos y Jaime Colmena.

32 - Fraikin Granollers (12+20): Panitti, Demual, Figueras (4), Reguart (2), Sergi Franco (3), Palomino y Urdangarín (8). Krivokapic (p.s.), Román, Pau López (6), Marcos Fis (6), Armengol (2), Fischer, Durán y Pol Chavés (1).

Parcial cada cinco minutos: 1-1, 3-2, 3-5, 10-8, 11-10, 13-12, 13-15, 16-17, 19-20, 21-23, 25-28 y 28-32.

Árbitros: Jorge y Jesús Escudero Santiuste. Exclueron por los locales a Tavares, Gándara y Aldini. Por los visitantes vio los dos minutos Palomino (2).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga Nexus Energía Asobal disputado en El Sargal ante unas 1.200 personas. EFE

