Espana agencias

Feijóo retoma su agenda en Extremadura tras votar senda de déficit: "Allí no tenemos techo y aquí se les ha caído"

Con la campaña autonómica en pleno auge, líderes nacionales incrementan su presencia en localidades clave de Extremadura, un territorio que podría redefinir el mapa político español ante la pugna del Partido Popular por arrebatar el control socialista regional

Guardar

El resultado de la reciente votación parlamentaria sobre los objetivos de déficit y deuda ha impuesto una disciplina fiscal más rigurosa en las comunidades autónomas a la hora de elaborar los presupuestos para 2026, una coyuntura que Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado para subrayar la diferencia entre la situación política en Extremadura y el contexto nacional. "Allí no tenemos techo y aquí se les ha caído", afirmó el presidente del Partido Popular en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, reflejando la confianza en las opciones de su partido en la región frente al retroceso que adjudica al Partido Socialista y al Gobierno central de Pedro Sánchez, según recogió Europa Press.

En el marco de la campaña autonómica en Extremadura, los líderes de los partidos políticos nacionales han aumentado significativamente su presencia en localidades clave de la comunidad. De acuerdo con Europa Press, este incremento de visitas y actos responde a la estrategia de disputarle al PSOE su hegemonía histórica en la región, especialmente en una campaña caracterizada por el esfuerzo de Partido Popular y Vox para modificar el equilibrio en la Asamblea. La misma fuente indicó que Alberto Núñez Feijóo retomó su agenda con recorridos que este viernes contemplan visitas a Herrera del Duque (Badajoz), un encuentro con medios en Talarrubias, una comida-mitin en la Puebla de Alcocer y la clausura de la jornada en Trujillo (Cáceres). Para el día siguiente, la agenda contempla un mitin central junto a María Guardiola, presidenta de la Junta y candidata popular a la reelección, en Navalmoral de la Mata, en Cáceres.

Según la cobertura de Europa Press, la agenda de Feijóo en Extremadura se remonta al inicio oficial de la campaña el 4 de diciembre. Aquel día, Feijóo visitó localidades como Don Benito y Villanueva de la Serena, y participó en actividades tradicionales de arranque de campaña, entre ellas la pegada de carteles en Almendralejo. Posteriormente, su actividad incluyó un acto de apoyo al sector primario en Mérida, desplazamientos a El Casar de Cáceres y un mitin en Pinofranqueado, en la comarca de Las Hurdes.

El Partido Popular ha fijado como objetivo esencial en estos comicios autonómicos no solo incrementar la representación parlamentaria, sino también superar a la suma de las fuerzas de izquierda en número de escaños para reducir la dependencia de Vox en una posible investidura, detalló Europa Press apoyándose en fuentes del propio partido. En los anteriores comicios autonómicos del 28 de mayo de 2023, el PSOE obtuvo 242.659 votos, lo que supuso el 39,9% del total y 28 escaños, el mismo número de diputados alcanzado por el PP, que quedó a 6.000 votos con el 38,84%, según datos recogidos por el medio. Vox consiguió cinco escaños y aspira a incrementar esa cifra, propósito que también se refleja en la presencia de su líder nacional, Santiago Abascal, durante la campaña en la región.

Las declaraciones de Feijóo, recogidas por Europa Press, insisten en que el desenlace electoral en Extremadura puede tener efectos más allá del territorio regional. En un acto celebrado en Don Benito, el líder popular sostuvo que las elecciones autonómicas actuales pueden enviar "un mensaje de cambio, de esperanza al conjunto de los españoles" y consideró que “nunca las elecciones autonómicas de Extremadura han sido tan importantes para el conjunto de los españoles”. Esta visión estratégica se basa en la percepción de que un resultado favorable al PP en Extremadura podría influir sobre el panorama político nacional y la posición del ejecutivo de Pedro Sánchez.

La reciente derrota parlamentaria del ejecutivo en la votación de la senda de estabilidad presupuestaria permite que la dirección popular refuerce su discurso sobre la necesidad de mayor rigor fiscal y financiero en las autonomías, aspecto que se ha convertido en uno de los ejes del discurso electoral, publicó Europa Press. Con la negativa del Congreso a la propuesta del Gobierno y la exigencia de ajustar los próximos presupuestos autonómicos a marcos más estrictos, el PP plantea el debate sobre el control del gasto público y la gestión regional, contextualizó el mismo medio.

A lo largo de la campaña, la presencia reiterada de Feijóo en distintos puntos de Badajoz y Cáceres también responde, según reportó Europa Press, al interés de movilizar a su electorado y afianzar la posición del Partido Popular como principal alternativa de gobierno en la Junta de Extremadura. La compañía habitual de María Guardiola trata de fortalecer la imagen de cohesión interna y de liderazgo renovado al frente de la comunidad.

El acompañamiento de figuras nacionales del PP y de Vox en los principales actos evidencia el interés que estos partidos asignan al desenlace de la cita electoral extremeña, consignó Europa Press. El objetivo explícito del PP en la región es apuntalar un triunfo que amplíe sus opciones en las instituciones nacionales y erosione la base de apoyo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados. Desde el inicio de la campaña, la agenda pública de dirigentes nacionales ha sido señalada como factor clave en la alta polarización y en el papel que Extremadura juega en los equilibrios políticos del país.

Europa Press subraya que la campaña autonómica en Extremadura sigue marcada por actividades de alta visibilidad pública, con constantes desplazamientos de los principales líderes partidistas y la realización diaria de actos en localidades estratégicas. Tales características atribuyen a la comunidad un protagonismo especial en el cierre de año político en España y en el futuro reparto de fuerzas en el conjunto nacional, en función de lo que ocurra en las urnas el próximo 21 de diciembre.

Temas Relacionados

ExtremaduraElecciones autonómicasAlberto Núñez FeijóoPartido PopularVoxPSOEPedro SánchezBadajozCáceresMaría GuardiolaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La UCO apunta que la trama de hidrocarburos se infiltró en la cúpula de Transportes, Industria y Transición Ecológica

La Guardia Civil identifica como responsables de una red dedicada a delitos fiscales en combustibles a Víctor de Aldama y Claudio Rivas, asegurando que lograron influir en altos funcionarios para obtener licencias de operación a cambio de dinero

La UCO apunta que la

AM-La UCO apunta que la trama de hidrocarburos se infiltró en la cúpula de Transportes, Industria y Transición Ecológica

La Guardia Civil ha identificado una red criminal encabezada por Víctor de Aldama y Claudio Rivas, la cual habría influido en altos cargos de varios ministerios para obtener favores y permisos, según un informe al que accedió Europa Press

AM-La UCO apunta que la

La UCO dice que la trama de hidrocarburos pagó a Ábalos un chalet: "Ha sido pillar la casa y ha dado al botoncito"

Una grabación incorporada al sumario judicial apunta a un presunto intercambio de favores entre el entorno del exministro y un grupo vinculado al sector de hidrocarburos, según un informe presentado por la Guardia Civil ante la Audiencia Nacional

La UCO dice que la

Zapatero niega que le pueda perjudicar la detención de la cúpula de Plus Ultra

Las detenciones recientes en el entorno de Plus Ultra intensificaron la atención sobre los vínculos políticos del rescate público, mientras Rodríguez Zapatero descarta estar involucrado y reitera su distanciamiento ante sospechas, denuncias de blanqueo y presiones señaladas por opositores

Zapatero niega que le pueda

El Congreso rechaza mociones de PP y Vox para "garantizar" la independencia" fiscal tras la condena de García Ortíz

La Cámara baja desestimó las propuestas de reforzar la autonomía del Ministerio Público tras la sanción a García Ortiz, mientras oficialismo y oposición intensifican el debate por el control institucional y la neutralidad de la Fiscalía General del Estado

El Congreso rechaza mociones de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cantabria se suma a las

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

El juez deja en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos en el caso de blanqueo de capitales de Plus Ultra

Golpe a los Trinitarios con más de 300 agentes desplegados y caída de uno de sus líderes: hay 19 detenidos por intentos de asesinatos o tráfico de drogas

Toni González, alcalde socialista de Almussafes (Valencia) acusado de acoso sexual, dimite de sus cargos orgánicos y abandona la militancia en el partido, pero conserva la alcaldía

ECONOMÍA

La paradoja del SMI: la

La paradoja del SMI: la subida del salario mínimo deja a cada vez más trabajadores cualificados en el rango de los que menos ganan

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Precio de la luz en España del 14 de diciembre: las horas más baratas y las más caras del domingo

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 13 diciembre

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas