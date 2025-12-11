Feijóo retoma su agenda en Extremadura tras votar senda de déficit: "Allí no tenemos techo y aquí se les ha caído"

El resultado de la reciente votación parlamentaria sobre los objetivos de déficit y deuda ha impuesto una disciplina fiscal más rigurosa en las comunidades autónomas a la hora de elaborar los presupuestos para 2026, una coyuntura que Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado para subrayar la diferencia entre la situación política en Extremadura y el contexto nacional. "Allí no tenemos techo y aquí se les ha caído", afirmó el presidente del Partido Popular en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, reflejando la confianza en las opciones de su partido en la región frente al retroceso que adjudica al Partido Socialista y al Gobierno central de Pedro Sánchez, según recogió Europa Press.

En el marco de la campaña autonómica en Extremadura, los líderes de los partidos políticos nacionales han aumentado significativamente su presencia en localidades clave de la comunidad. De acuerdo con Europa Press, este incremento de visitas y actos responde a la estrategia de disputarle al PSOE su hegemonía histórica en la región, especialmente en una campaña caracterizada por el esfuerzo de Partido Popular y Vox para modificar el equilibrio en la Asamblea. La misma fuente indicó que Alberto Núñez Feijóo retomó su agenda con recorridos que este viernes contemplan visitas a Herrera del Duque (Badajoz), un encuentro con medios en Talarrubias, una comida-mitin en la Puebla de Alcocer y la clausura de la jornada en Trujillo (Cáceres). Para el día siguiente, la agenda contempla un mitin central junto a María Guardiola, presidenta de la Junta y candidata popular a la reelección, en Navalmoral de la Mata, en Cáceres.

Según la cobertura de Europa Press, la agenda de Feijóo en Extremadura se remonta al inicio oficial de la campaña el 4 de diciembre. Aquel día, Feijóo visitó localidades como Don Benito y Villanueva de la Serena, y participó en actividades tradicionales de arranque de campaña, entre ellas la pegada de carteles en Almendralejo. Posteriormente, su actividad incluyó un acto de apoyo al sector primario en Mérida, desplazamientos a El Casar de Cáceres y un mitin en Pinofranqueado, en la comarca de Las Hurdes.

El Partido Popular ha fijado como objetivo esencial en estos comicios autonómicos no solo incrementar la representación parlamentaria, sino también superar a la suma de las fuerzas de izquierda en número de escaños para reducir la dependencia de Vox en una posible investidura, detalló Europa Press apoyándose en fuentes del propio partido. En los anteriores comicios autonómicos del 28 de mayo de 2023, el PSOE obtuvo 242.659 votos, lo que supuso el 39,9% del total y 28 escaños, el mismo número de diputados alcanzado por el PP, que quedó a 6.000 votos con el 38,84%, según datos recogidos por el medio. Vox consiguió cinco escaños y aspira a incrementar esa cifra, propósito que también se refleja en la presencia de su líder nacional, Santiago Abascal, durante la campaña en la región.

Las declaraciones de Feijóo, recogidas por Europa Press, insisten en que el desenlace electoral en Extremadura puede tener efectos más allá del territorio regional. En un acto celebrado en Don Benito, el líder popular sostuvo que las elecciones autonómicas actuales pueden enviar "un mensaje de cambio, de esperanza al conjunto de los españoles" y consideró que “nunca las elecciones autonómicas de Extremadura han sido tan importantes para el conjunto de los españoles”. Esta visión estratégica se basa en la percepción de que un resultado favorable al PP en Extremadura podría influir sobre el panorama político nacional y la posición del ejecutivo de Pedro Sánchez.

La reciente derrota parlamentaria del ejecutivo en la votación de la senda de estabilidad presupuestaria permite que la dirección popular refuerce su discurso sobre la necesidad de mayor rigor fiscal y financiero en las autonomías, aspecto que se ha convertido en uno de los ejes del discurso electoral, publicó Europa Press. Con la negativa del Congreso a la propuesta del Gobierno y la exigencia de ajustar los próximos presupuestos autonómicos a marcos más estrictos, el PP plantea el debate sobre el control del gasto público y la gestión regional, contextualizó el mismo medio.

A lo largo de la campaña, la presencia reiterada de Feijóo en distintos puntos de Badajoz y Cáceres también responde, según reportó Europa Press, al interés de movilizar a su electorado y afianzar la posición del Partido Popular como principal alternativa de gobierno en la Junta de Extremadura. La compañía habitual de María Guardiola trata de fortalecer la imagen de cohesión interna y de liderazgo renovado al frente de la comunidad.

El acompañamiento de figuras nacionales del PP y de Vox en los principales actos evidencia el interés que estos partidos asignan al desenlace de la cita electoral extremeña, consignó Europa Press. El objetivo explícito del PP en la región es apuntalar un triunfo que amplíe sus opciones en las instituciones nacionales y erosione la base de apoyo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados. Desde el inicio de la campaña, la agenda pública de dirigentes nacionales ha sido señalada como factor clave en la alta polarización y en el papel que Extremadura juega en los equilibrios políticos del país.

Europa Press subraya que la campaña autonómica en Extremadura sigue marcada por actividades de alta visibilidad pública, con constantes desplazamientos de los principales líderes partidistas y la realización diaria de actos en localidades estratégicas. Tales características atribuyen a la comunidad un protagonismo especial en el cierre de año político en España y en el futuro reparto de fuerzas en el conjunto nacional, en función de lo que ocurra en las urnas el próximo 21 de diciembre.