El Barça, el Noia y el Ribera Navarra también jugarán los cuartos de final

Redacción deportes, 10 dic (EFE).-El Barça, el Noia Portus y el ATP Iluminación Ribera Navarra se clasificaron para los cuartos de final de la Copa del Rey de fútbol sala tras superar esta noche al Industrias Santa Coloma (1-3), el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda (0-4) y el Melistar de Melilla (4-5) y se unieron al Jaén Paraíso Interior FS, ElPozo, el Movistar Inter, el Viña Albali y el Jimbee Cartagena, que pasaron ayer.

El sorteo de la siguiente eliminatoria será este jueves a las 13:00 horas en la Real Federación Española de Fútbol.

El equipo de Javi Rodríguez remontó el gol inicial de Aniol en el minuto 5, con un tanto de Pito en el 10, que igualó el marcador antes del descanso.

En la segunda mitad, el Barça consiguió darle la vuelta al encuentro gracias a un remate de cabeza de Pito tras un córner (1-2, minuto 32) y al gol de Matheus de penalti (1-3, minuto 38), sentenciando así el derbi.

A pesar de los intentos del Industrias, incluido el uso del portero-jugador, el conjunto blaugrana mantuvo su ventaja y selló la victoria.

El Noia Portus Apostoli selló su clasificación para los cuartos de final tras vencer con claridad al Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda por 0-4.

El brasileño Thierry abrió el marcador en el minuto 4 con un potente disparo desde fuera del área y estuvo cerca de ampliar su cuenta con un par de remates al larguero.

El equipo gallego no logró distanciarse en la primera mitad, con intervenciones destacadas del portero Schütt, pero en la segunda parte, la entrada del quinto hombre permitió romper la resistencia del conjunto malagueño: Churrasco anotó al contragolpe, seguido de Montero a puerta vacía y Douglas cerró la goleada.

Mientras, el ATP Iluminación Ribera Navarra superó por 4-5 al Melistar de Melilla de Segunda en un partido más complicado de lo esperado.

Los navarros se adelantaron pronto con un doblete en los primeros 13 minutos, pero el equipo local reaccionó y logró remontar parcialmente antes del descanso con un doblete de Javi Rangel y un gol de Joaki (3-2).

Tras el intermedio, David, con dos asistencias de Fabinho, devolvió la ventaja al equipo visitante (3-4), y Albertico sentenció el duelo en el minuto 38.

Joaki recortó distancias con el 4-5 en el segundo palo, pero no hubo tiempo para más. EFE

