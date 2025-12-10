Espana agencias

28-34 El Barça no se apiada de un Villa de Aranda que le planta cara en todo momento

Aranda de Duero (Burgos), 10 dic (EFE).- El Barça ha tenido que emplearse a fondo para imponerse a un Tubos Aranda Villa de Aranda que le ha plantado cara durante todo el partido y que, por momentos, ha hecho soñar a la grada con que se podía vencer al líder invicto de la Liga Nexux Energía Asobal.

Desde los primeros minutos del encuentro, correspondiente a la tercera jornada de Liga, que tuvo que ser aplazado por jugar el Barça el Mundial de Clubes en Egipto, los catalanes han demostrado que venían a por todas. Tres minutos y en el marcador un 0-4, con tantos de Frade (2), Fabregas y Mem, al que pronto han reaccionado los locales y en dos minutos han conseguido acercarse a 2-4 con sendos goles de Mateo Arias y David López.

Poco más de dos minutos ha durado la situación, y dos nuevos aciertos blaugranas han vuelto a llevar la ventaja a cuatro. Ha aparecido entonces Pau Guitart, inconmensurable durante toda la primera parte, que ha encadenado cuatro paradas en el ecuador de la primera parte permitiendo que el equipo local se acercara a solo uno y la grada enfervoreciera coreando el 'sí se puede' que les caracteriza.

Pese a que los amarillos estaban haciendo uno de sus mejores juegos, con gran efectividad en defensa que dificultaba a los del Barça encontrar posición de tiro, no han podido evitar que sus rivales se fueran de nuevo en el marcador, estancándose en una desventaja de entre tres y cuatro goles, con la que han llegado al descanso.

En el arranque de la segunda parte, de nuevo los de la ribera del Duero han mostrado una de sus mejores caras. Han sabido reponerse a los aciertos blaugranas, que se han distanciado a seis (14-20) y en el minuto 9, tras recuperar la posesión con una falta en ataque de Dika Mem, Dalmau Huix ha puesto en el marcador un 22-23 que, de nuevo, ha hecho que los aficionados locales tocaran el cielo y soñaran con la victoria y que el entrenador catalán, Carlos Ortega, tuviera que pedir tiempo muerto.

Dos oportunidades ha tenido el Villa de Aranda para empatar el encuentro pero no ha sido posible. Han reaccionado los culés y, aprovechando la sucesiva, pero en el mismo minuto, exclusión de Pedro Martínez y Víctor Megía, ha vuelto a abrir una brecha que se ha demostrado ya insalvable, hasta llegar al 28-34 con el que ha finalizado el encuentro.

Ficha Técnica

28 Villa de Aranda (14+ 14): Mateo Arias (2), Alberto G. Pinillos (1), Pau Guitart, Dalmau Huix (6), Vasco Teixeira, Víctor Megías, Pedro Martínez Ayres, Jevgenijs Rogonovs, Asier Iríbar (3), Miguel Blanco, Juan Tamayo (1), Francisco C. Pereira (4), David López (5), Álex Berbel (5), Jakub E. Sladkowski (1), Daniel Martín

34 Barça (18+16): Viktor Gisli Hallgrimsson, Antonio Bazán (2), Dika Dem (3), Djordje Cikusa (1), Blaz Janc (1), Timothey N'Guessan (1), Aleix Gómez (6), Óscar Grau (1), Domen Makuc (5), Manuel Ortega (1), Seif Mohamed Yehia (3), Ludovic Fabregas (5), Luis Frade (3), Ian Barrufet, Petar Cikusa (2)

Parciales cada cinco minutos: 0-4, 2-5, 4-6, 7-11, 10-14, 14-18 descanso 17-22, 22-23, 24-28, 26-31, 27-34, final

Árbitros: José Manuel Iniesta Castillo (Federación Territorial de la Comunidad Valenciana) y Luis Ignacio Colmenero Guillén (Federación Territorial de Castilla y León). Excluyeron dos minutos a Álex Berbell (m. 21), Jevgenijs Rogonovs (m.29), Pedro Martínez (m. 43) y Víctor Megías (m. 43), del Villa de Aranda y Ian Barrufet (m. 22) y Aleiz Gómez (m. 45) del Barça.

Partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga Nexus Energía Asobal, aplazado por la celebración del Mundial de Clubes en Egipto, jugado en el Polideportivo Santiago Manguán de Aranda de Duero (Burgos) ante más de 1.500 personas. EFE

nlv/jl

EFE

