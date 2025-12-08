México acordó con EEUU y Canadá continuar los trabajos de revisión del acuerdo T-MEX

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, subrayó que el ambiente generado por el próximo Mundial de Fútbol 2026, que se organizará de forma conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá, puede propiciar las condiciones adecuadas para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), programada para el mismo año. Según informó la agencia EFE, Sheinbaum sostuvo que la convergencia deportiva, reflejada en el sorteo realizado en Washington el pasado viernes, puede contribuir a fortalecer el clima de colaboración necesario entre los tres países para abordar el proceso de evaluación y posible actualización del acuerdo comercial trilateral.

La presidenta expuso que, durante su reciente visita a la capital estadounidense, mantuvo encuentros tanto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como con el primer ministro canadiense, Mark Carney. De acuerdo con EFE, en dichas reuniones los líderes de las tres naciones coincidieron en continuar con los trabajos de revisión del T-MEC y avanzaron en la designación de equipos responsables de coordinar el análisis en distintas áreas del tratado de cara a la revisión prevista para 2026. Sheinbaum destacó que estas tareas incluyen la realización de consultas con distintos sectores industriales en cada país para recoger sus propuestas y preocupaciones respecto al tratado vigente.

Durante una conferencia de prensa celebrada en el Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que la designación de estos coordinadores busca asegurar que los trabajos preparatorios permitan anticipar los temas clave y evitar fricciones innecesarias entre los socios, al priorizar la estabilidad y el diálogo sobre posibles disputas comerciales. La mandataria remarcó que estos trabajos conjuntos se enfocarán en las áreas económicas más relevantes para las tres economías norteamericanas, con el objetivo de recoger y considerar las demandas de la industria en las conversaciones multilaterales.

Según consignó EFE, Sheinbaum enfatizó la importancia de que México mantenga una relación estable y de cooperación con Estados Unidos y Canadá, fundamentando esta necesidad en tres factores principales: la proximidad geográfica, la existencia de una comunidad de 40 millones de personas de origen mexicano residentes en territorio estadounidense, y la conveniencia de resolver posibles diferencias a través de acuerdos antes que de confrontaciones. Para la presidenta mexicana, estos elementos hacen imprescindible priorizar el entendimiento mutuo y el diálogo enfocado en el beneficio de los tres países.

La misma fuente detalló que, si bien el encuentro en Washington no se calificó como una cumbre política formal, sí permitió avanzar en la coordinación preparatoria para la revisión del T-MEC, comenzando desde este año y estableciendo un canal de comunicación directa entre los responsables de cada país. Sheinbaum describió la conversación con Trump y Carney como cordial y recalcó que el clima de cooperación prevaleció en todo momento, elemento que considera clave para el éxito del proceso de revisión del tratado.

La presidenta mexicana rechazó que en los intercambios sostenidos se abordaran temas de seguridad, a pesar de que esa cuestión suele figurar de manera central en la agenda binacional con Estados Unidos. Según citó EFE, Sheinbaum instó a confiar en la solidez del modelo económico mexicano y expresó que “va bien México, vamos bien. Hay que, no solamente tener confianza en el pueblo de México y en lo que somos las y los mexicanos, sino en el modelo económico y lo que representa el proyecto que representamos”.

Las preparaciones para el Mundial de Fútbol de 2026 constituyen, según difundió EFE, una oportunidad singular para las tres naciones tanto en materia de logística, como de transporte, seguridad y comercio exterior, debido a que por primera vez el torneo se desarrollará simultáneamente en tres países diferentes. Este escenario, en opinión de Sheinbaum, ofrece un contexto propicio para el diálogo y el consenso en torno al acuerdo comercial, al aprovechar los espacios de encuentro y cooperación entre los gobiernos.

EFE también puntualizó que, además de los aspectos deportivos y logísticos, la coordinación binacional y trilateral se visualiza como un elemento estratégico para fortalecer la integración económica de América del Norte. Los gobiernos involucrados continuarán realizando consultas con las industrias para identificar sus principales intereses y preocupaciones, lo que permitirá nutrir el proceso de revisión del T-MEC con información de primera mano proveniente de los sectores productivos de México, Estados Unidos y Canadá.

Sheinbaum insistió en que el objetivo central debe ser mantener abierta la vía del entendimiento y favorecer acuerdos que permitan fortalecer la relación trilateral frente a los desafíos globales, tanto en materia comercial como en lo relativo a la movilidad, el empleo y el crecimiento económico regional. Según publicó EFE, la mandataria reiteró la disposición de México a mantener una relación de respeto y defensa de los intereses de los mexicanos en el exterior como parte esencial de su política exterior hacia Estados Unidos y Canadá.

La agencia divulgó también que, conforme se acerque la fecha de revisión del tratado en 2026, las partes intensificarán las consultas con los sectores económicos interesados y realizarán los ajustes necesarios para preservar el equilibrio comercial, ante los retos que puedan surgir por cambios en la economía global o las regulaciones internas de cada país.