Ucrania anuncia un ataque contra la refinería de Riazán, al suroeste de Moscú

Berlín, 6 dic (EFECOM).- Ucrania atacó en la noche del sábado la refinería de Riazán, a unos 200 kilómetros al suroeste de Moscú, según informó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, con el objetivo de reducir las capacidades militares del enemigo.

La extensión de los daños todavía está por determinar, según el breve comunicado.

La refinería en cuestión está diseñada para procesar 17,1 millones de toneladas de crudo al año y es una de las más grandes de Rusia, de acuerdo con el Estado Mayor ucraniano.

En ella se producen diésel, gasolina y carburante de avión con los que se abastece a las fuerzas rusas, agregó.

Además, fue golpeada la planta metalúrgica de Alchevsk, en la parte ocupada de la región ucraniana de Lugansk, en la que se producen componentes de proyectiles para el ejército ruso.

"Las fuerzas de defensa siguen tomando medidas para socavar el potencial militar-económico de los agresores rusos", concluyó la nota.EFECOM

