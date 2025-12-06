Espana agencias

Tráfico intenso en el entorno de Madrid y Barcelona y en varias capitales andaluzas

Guardar

Madrid, 6 dic (EFE).- El tráfico se ha complicado en las salidas de Madrid y Barcelona y en las entradas y salidas a ciudades como Granada, Málaga o Sevilla, donde la circulación es intensa desde las 13:00 horas.

En el primer día festivo del puente de la Constitución, la DGT ha informado de que a partir de este mediodía la circulación se ha complicado debido a varios accidentes, destacando uno ocurrido en la entrada a Madrid, en la A-5 a la altura de Navalcarnero y otro en dirección salida por la A-42 en las cercanías de Parla.

Otros dos accidentes están complicando la circulación en la A-8 en Cantabria, cerca de Mioña en dirección a la capital y en la salida de Barcelona por la AP-7 en Martorell.

El tráfico es intenso en las salidas de Madrid por la A-3, en Rivas, y de entrada en la A-6, por Majadahonda, al tiempo que la A-5 desde Toledo y hacia la capital, presenta mucho tráfico denso, y en el Mediterráneo la salida de Barcelona en Granollers y la A-2 en Igualada también presentan circulación complicada.

En Andalucía hay tráfico lento de entrada a Granada, Málaga y de salida de Sevilla en la A-49 en Camas.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sumar redobla su presión al PSOE para aprobar medidas que abaraten la vivienda

Infobae

Ayuso critica que se quiera "eclipsar" la huelga sanitaria nacional con lo sucedido en el Hospital de Torrejón

Ayuso critica que se quiera

Guevara, novedad en el Alavés; Sadiq repite en punta de la Real

Infobae

Alegría (PSOE) anuncia que apoyará el techo de gasto para que Azcón elija entre el "diálogo o la ultraderecha"

Alegría (PSOE) anuncia que apoyará

El BM Caserío Ciudad Real buscará sorprender al Recoletas Atlético Valladolid

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno de Ayuso tilda

El Gobierno de Ayuso tilda de “disparate” el Estatuto Marco y acusa a Mónica García de “mentir” y “señalar” a las comunidades autónomas

El PP cita a Francisco Salazar a declarar en la comisión de investigación del Senado sobre el ‘caso Koldo’

Rechazan la petición de asilo de una mujer mexicana que alegaba amenazas por parte de bandas al haber trabajado durante años como policía en la frontera

La Justicia frena el intento de una mujer de desheredar a sus padres: alegó maltrato y abandono, pero no es una de las excepciones previstas en la ley

Uno de cada cuatro jóvenes de hasta 24 años votaría a Vox

ECONOMÍA

A la venta una iglesia

A la venta una iglesia por 148.000 euros: puede convertirse en un museo, galería de arte o biblioteca sin permiso de obra

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 8 diciembre

Tarifa de la luz en España este martes

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El Senado eleva a 2,7 millones de euros el gasto en viajes de sus señorías hasta septiembre, la segunda cifra más alta de la última década

DEPORTES

Ganó la Champions con el

Ganó la Champions con el Liverpool y ahora está al borde de la ruina tras perder 6,8 millones en una batalla legal contra su hermano: la historia de Steve Finnan

La leyenda de la NBA Shaquille O’Neal revela cómo se fundió su primer cheque: “Me gasté un millón de dólares en unos 45 minutos”

Charles Leclerc tras el GP de Abu Dhabi donde Norris se proclamó campeón mundial de Fórmula 1: “La decepción tras un año como este me está afectando”

Cabo Verde, el rival de España en la fase de grupos del Mundial 2026 que recluta jugadores a través de LinkedIn

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1