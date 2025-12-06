Espana agencias

Joan Martínez novedad en una convocatoria con Camavinga

Madrid, 6 dic (EFE).- La entrada de Joan Martínez, central canterano de 18 años, es la gran novedad de la convocatoria de Xabi Alonso para el regreso del Real Madrid al Santiago Bernabéu, en partido liguero ante el Celta, con Eduardo Camavinga recuperado de un esguince de tobillo y las ausencias por lesión de Trent, Dani Carvajal, Dean Huijsen, David Alaba y Ferland Mendy.

Las cinco bajas que sufre Xabi Alonso son en defensa y obliga al técnico tolosarra a mirar a la cantera con la llamada a Joan Martínez. En el último partido del Real Madrid, en San Mamés ante el Athletic Club, Trent Alexander-Arnold sufrió una rotura muscular que le mantendrá al menos dos meses de baja.

Tampoco recupera Xabi Alonso a Dean Huijsen, baja en su cuarto encuentro consecutivo por un problema muscular en el muslo izquierdo.

Mejores noticias tiene el técnico madridista con Camavinga después de que el centrocampista francés sufriese el pasado miércoles un leve esguince de tobillo en San Mamés, por una dura entrada. Tras dos días de reposo deportivo y con tratamiento fisioterapéutico, pudo entrenar en vísperas del partido ante el Celta y formar parte de la convocatoria.

La lista de convocados del Real Madrid para el partido de la jornada 15 de LaLiga la integran:

Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

Defensas: Militao, Raúl Asencio, Rüdiger, Joan Martínez, Álvaro Carreras, Fran García.

Centrocampistas: Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Dani Ceballos, Arda Güler y Bellingham.

Delanteros: Vinícius, Mastantuono, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Brahim. EFE

