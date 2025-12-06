Espana agencias

El Mallorca sigue sin ponerse al día

Palma, 6 dic (EFE). - El RCD Mallorca continúa sin alcanzar el ritmo previsto de puntuación antes de arrancar la temporada, puesto que el técnico Jagoba Arrasate ha manifestado en repetidas ocasiones la necesidad de ponerse con más puntos que jornadas disputadas.

El conjunto balear cuenta actualmente con 14 puntos en 15 jornadas jugadas en LaLiga EA Sports, situándose a falta del resto de resultados en la decimoquinta posición, dos puntos por encima del descenso.

Ese es el principal objetivo del cuerpo técnico, que ha superado el mal arranque de temporada con un calendario muy complicado pero sigue siendo incapaz de salir definitivamente de la zona baja de la clasificación.

Los dos últimos partidos estaban marcados en rojo para conseguir dicha marca, pero los empates contra Osasuna (2-2) y Oviedo (0-0) han ralentizado una progresión que parecía coger fuerza tras la victoria contra el Getafe (1-0) y la derrota con buena imagen ante el Villarreal (2-1).

Esta situación podría ser alarmante de no conseguir ponerse en dicho ritmo de puntuación en las próximas semanas, porque el Mallorca se enfrentará a rivales directos como el Elche, el Valencia, el Girona o el Rayo Vallecano.

El cuerpo técnico es conocedor de dicha necesidad, puesto que en enero llegará una nueva oleada de rivales de la zona europea y, de no estar en una posición más cómoda, el club puede meterse en muchos problemas cuando llegue el tramo decisivo de la temporada.EFE

