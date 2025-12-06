Espana agencias

Corberán advierte que las lesiones y las derrotas pueden hacer más peligroso al Sevilla

Paterna (Valencia), 6 dic (EFE).- El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, dijo que situaciones como las que tiene del Sevilla, que llega tras dos derrotas y con ocho bajas, suelen hacer "más peligrosos" los partidos como el que ambos equipos juegan este domingo en Mestalla.

“Es un partido enormemente exigente, el rival va a venir aquí a competir y dar lo mejor de él, pero lo importante somos nosotros. No modificamos nuestro nivel de ambición porque el rival venga con más o menos bajas, con más o menos victorias. La ambición no depende del rival, depende de las ganas de vivir cada partido en Mestalla y darle a la afición lo mejor que tenemos”, expresó este sábado en rueda de prensa.

Corberán analizó que el partido será parecido al del Rayo en cuanto al tipo de rival y sus comportamientos: “El Sevilla fomenta mucho duelo, está siempre cerca de los jugadores, no dan espacio-tiempo, marcan, persiguen, tratan de anular individualmente al equipo que enfrentan”.

“El partido del Espanyol lo perdieron, pero no lo merecen perder. Pocos equipos han competido contra el Barcelona como lo hizo el Sevilla, (eso) habla de la exigencia que va a tener el partido para nosotros, que queremos dar continuidad a la mejoría que el equipo viene mostrando”, apuntó.

“Tiene algunas bajas en la parte de atrás, pero tiene un fondo de plantilla muy amplio, es un rival muy físico de por sí y con la idea muy física, exigente en cuanto al estilo que Matías (Almeyda) propone con el equipo”, agregó.

Mientras, Corberán se mostró “ocupado” por cuidar “cada detalle”. “Estamos en una semana muy exigente, vamos a jugar tres partidos con menos de 72 horas entre ellos, que es lo mínimo que te garantiza la recuperación”, contó.

“Entrenaremos hoy por la tarde para que el equipo pueda recuperarse del partido de Copa, eso nos condiciona. Después nos concentraremos en el hotel para asegurarnos el descanso y saldremos un poco antes del hotel por si tardamos más en llegar a Mestalla (por el maratón)”, dijo.

“El tema del Maratón que mañana va a vivir Valencia es un asunto que precisaba de cierto análisis porque es importante que nos vean en todo el mundo, al fútbol español hay que darle la mayor visibilidad posible, las 46.000 personas que van a Mestalla también son la esencia del fútbol y hay que cuidarlas, esperemos que mañana puedan estar y que no echemos en falta a nadie. Tan importante es una cosa como la otra”, agregó.

Por otro lado, sobre una temperatura más alta de lo normal para ser diciembre, Corberán apuntó que “afecta más las horas entre partidos, la exigencia del partido del jueves y el estilo del rival”.

En cuanto a nombres propios, Corberán habló sobre Ramazani, del que dijo que tiene condiciones muy interesantes y cuyo cambio en el minuto 45 en el partido de Copa del Rey fue por protocolo médico porque no podían “estirar más los minutos”.

También sobre Lucas Beltrán, sobre el que dijo que es “un delantero que además de finalizar acciones, hace muchas cosas".

"El compromiso que Lucas muestra con el equipo es enorme. Ante el Cartagena, recuerdo valores y acciones de esfuerzo que me dejan muy satisfecho. Tiene un aporte muy importante para el equipo”, afirmó.

Por último, sobre Arnaut Danjuma expresó que “tiene un nivel de esfuerzo y compromiso muy alto". "Estamos muy contentos de que así pueda ser y siga siendo. Todos los partidos no pueden ser perfectos. Así es el fútbol. Siempre valoro el compromiso, esfuerzo y actitud y en eso es inmejorable”, concluyó. EFE

