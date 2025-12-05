Espana agencias

Wall Street cierra en verde y logra avance semanal, tras publicarse inflación PCE en EEUU

Nueva York, 5 dic (EFECOM).- Wall Street cerró este viernes en verde y los principales indicadores anotaron un avance semanal, tras publicarse un dato de inflación que refuerza la perspectiva de que la Reserva Federal (Fed) bajará los tipos de interés la semana que viene.

El Dow Jones de Industriales subió el 0,22 %, hasta las 47.954 unidades; mientras que el S&P 500 avanzó el 0,19 %, hasta los 6.870 enteros, y el Nasdaq se incrementó el 0,31 %, hasta los 23.578 puntos.

En la semana, el índice Nasdaq tuvo la mayor ganancia acumulada, de un 1 %; seguido por el Dow Jones, con el 0,6 %; y el S&P 500, con el 0,4 %.

Los inversores han digerido un aluvión de datos económicos y laborales, algunos publicados con retraso, debido al cierre parcial del Gobierno de EE.UU., que hacen pensar que la Fed recortará los tipos un cuarto de punto porcentual en su reunión del 10 de diciembre.

El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) en EE.UU. cerró septiembre con una subida interanual del 2,8 %, un incremento de una décima frente al dato del mes anterior.

Por otra parte, la confianza del consumidor mejoró en Estados Unidos en noviembre más de lo previsto, según datos de la Universidad de Michigan.

La consultora Challenger, Gray & Christmas publicó que los despidos anunciados en EE.UU. en noviembre ascendieron a 71.000 y desde que comenzó el año suman 1,17 millones, la cifra más alta desde 2020.

Mientras, la firma de procesamiento de nóminas ADP divulgó que en noviembre se recortaron 32.000 empleos en el sector privado, lo que supone un giro respecto al alza de 47.000 anotado en octubre.

No obstante, las solicitudes de subsidio por desempleo alcanzaron las 191.000, su mínimo en tres años, durante la semana de Acción de Gracias.

En el plano corporativo, ha sido noticia el anuncio de compra de Warner Bros Discovery (WBD) por parte de Netflix por 82.700 millones de dólares, que perfila la formación de un coloso del 'streaming' pero afronta obstáculos por parte de los reguladores.

WBD cierra la semana con una subida acumulada del 9,8 %, y Netflix pierde el 5,9 %.

En general, las tecnológicas han tenido una buena semana tras las recientes dudas por su alto valor y el temor a una burbuja en el campo de la inteligencia artificial (IA).

Salesforce, que subió hoy un 5 %, en reacción a unas buenas previsiones, cierra la semana con una ganancia de un 13 %, y Nvidia acumula el 4,4 %, tras anunciar una inversión y un acuerdo de computación con Synopsys, que gana el 4,8 % en bolsa.

En otros mercados, el petróleo de Texas cierra la semana con una revalorización menor al 3 % y se sitúa por encima de los sesenta dólares, por la perspectiva de una oferta limitada, y el bitcóin, la criptomoneda más utilizada, perdía hoy el nivel de los 90.000 dólares. EFECOM

