Temas del día de EFE Economía del sábado 6 de diciembre de 2025

SISTEMA PENSIONES

Madrid - La edad legal para la jubilación ordinaria subirá dos meses en 2026, hasta los 66 años y diez meses cumplidos, en el que será el último año del periodo de transición iniciado en 2013 para alcanzar los 67 años, un año en el que además se iniciará el nuevo sistema para el cómputo de las pensiones.

.

HIPOTECAS REGULACIÓN

Madrid - El Congreso debatirá la próxima semana una proposición de ley de Sumar para regular las llamadas hipotecas Redal, aquellas en las que no se fija una fórmula clara para determinar el pago de los intereses o del capital, lo que podría obligar a los bancos a renegociar miles de créditos hipotecarios.

.

PESTE PORCINA

Madrid - El director general de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice), Giuseppe Aloisio, apunta en una entrevista con Efe a un impacto económico de mil millones o "mucho más" por la peste porcina, aunque sitúa en enero el momento en el que podrá tenerse una "foto fija" del coste de esta crisis.

Barcelona - Sindicatos y organizaciones agrícolas contienen el aliento ante el impacto en el empleo que pueda tener el brote de peste porcina africana detectado en Collserola, en Barcelona, y del que dependen unos 11.000 puestos de trabajo en toda la provincia, repartidos, una gran parte, en granjas y mataderos.

.

CENTROS DATOS NORUEGA

Copenhague - Noruega vive un auge de la construcción de centros de datos gracias a la energía barata y renovable y al clima que le ha permitido situarse en primera línea en el mercado nórdico y europeo, atrayendo a grandes multinacionales tecnológicas.

.

.

AGENDA INFORMATIVA:

Trípoli.- LIBIA GAS.- Trípoli acoge el Foro Internacional del Gas Libia-África 2025 Hotel JW Marriot, Trípoli.

Doha.- FORO DOHA.- Catar celebra su 23.ª edición del Foro de Doha el 6 y 7 de diciembre bajo el lema "Justicia en acción: Más allá de las promesas, hacia el progreso", con la presencia de líderes mundiales y responsables políticos. (Texto)

.

.

