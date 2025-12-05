Plus Ultra y Laser coordinan ruta entre Madrid y Caracas con escala en Cartagena de Indias

(Actualiza con más datos)

Caracas/Madrid, 5 dic (EFECOM).- La aerolínea española Plus Ultra y la venezolana Laser han coordinado una ruta entre Madrid y Caracas, con escala en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, que se pondrá en marcha el miércoles 10 de diciembre tras las sucesivas cancelaciones de vuelos desde y hacia territorio venezolano las últimas dos semanas.

La venezolana Laser informó mediante un comunicado publicado en Instagram que su ruta, "una alternativa de conexión" para los pasajeros con reservas confirmadas, estará operativa desde el miércoles 10, mientras que Plus Ultra no especificó la fecha.

Laser, que alquila los aviones y tripulaciones de Plus Ultra, ha detallado que esta frecuencia se realizará ante "la imposibilidad operativa de mantener los vuelos directos" entre Venezuela y España.

Plus Ultra, por su parte, ha destacado en un comunicado que la ruta se realizará "en conexión interlineal" con Laser y que los pasajeros y distribuidores deberán contactar con el centro de atención telefónica para conocer la disponibilidad.

Según información suministrada a EFE por una fuente del sector, el itinerario prevé una salida Madrid-Cartagena operada por compañía española, seguida de dos vuelos -con cuatro horas de diferencia- de Cartagena a Caracas, operados por Laser.

La oferta de retorno es la misma: dos vuelos Caracas-Cartagena de Laser, seguidos de un vuelo de Plus Ultra con la ruta Cartagena-Madrid.

Por su parte, en una comunicación a la que tuvo acceso EFE, Plus Ultra confirmó la ruta alternativa.

El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE.UU. instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.

El anuncio dio pie a una cascada de cancelaciones de vuelos de líneas aéreas internacionales, que aumentaron luego de que la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) lanzara su propia recomendación de no sobrevolar el territorio del país suramericano, lo que dejó este viernes al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, sin vuelos de compañías extranjeras.

Así, Iberia, Air Europa y Plus Ultra (España), TAP (Portugal), Avianca (Colombia), Gol (Brasil), Latam Colombia, Turkish Airlines (Turquía) suspendieron sus vuelos y luego perdieron su concesión de vuelo en el país suramericano, por orden del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), que les dio un plazo de 48 horas para retomar sus vuelos con el país, exigencia que no cumplieron las compañías.

Las nacionales Estelar y Laser suspendieron sus itinerarios con destino a España debido a la advertencia de AESA.

Esta semana, las líneas que seguían activas -Copa (Panamá), Wingo (Colombia), Satena y Boliviana de Aviación (Bolivia)- también anunciaron suspensiones limitadas, citando "intermitencias" en sus señales de navegación.

La crisis de conectividad aérea se da en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington, tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe, defendido por la Casa Blanca como parte de su estrategia contra las drogas procedentes de Latinoamérica, pero que la Administración chavista tacha de "amenaza" e intento de propiciar un cambio de régimen. EFECOM