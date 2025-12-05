Espana agencias

Merz mantiene una conversación "muy constructiva" con De Wever sobre uso de activos rusos

Berlín, 5 dic (EFECOM).- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reunió este viernes en Bruselas con el primer ministro belga, Bart De Wever, con el que mantuvo una conversación "muy constructiva" sobre el uso de los activos rusos congelados para financiar la ayuda a Ucrania, tras la propuesta al respecto de la Comisión Europea (CE).

Un portavoz del canciller, Stefan Kornelius, informó de que en el encuentro, en el que también estuvo presente la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, los dos líderes coincidieron en que en la actual situación política el tiempo apremia y en que el apoyo a Ucrania es de una importancia central para la seguridad de Europa.

"Hemos tenido sobre este tema un diálogo muy constructivo", declaró Merz según trasladó su portavoz.

"La especial afectación de Bélgica en la cuestión de una utilización de los activos rusos congelados es indiscutible y tiene que ser abordada en cualquier solución posible de tal forma que todos los Estados europeos asuman el mismo riesgo", agregó el canciller.

La presidenta de la CE y los dos jefes de Gobierno acordaron mantener el diálogo con el objetivo de encontrar una solución consensuada en el Consejo Europeo del próximo 18 de diciembre.

Merz suspendió un viaje previsto para este viernes a Noruega con el objetivo de desplazarse a Bruselas a entrevistarse con De Wever, que el miércoles insistió en que la propuesta de la CE no era "viable".

En las últimas semanas, el canciller ha abogado una y otra vez por aprobar antes de que termine el año el plan para financiar la ayuda a Ucrania mediante los activos rusos congelados que, según sostiene, es legalmente sólida.

Además, ha instado al resto de países a ofrecer garantías a Bélgica, que alberga la mayoría de los activos rusos congelados en la UE y teme por ello tener que afrontar eventuales demandas rusas, para poder superar sus reticencias.

La CE propuso este miércoles dos vías para financiar la ayuda a Ucrania en los próximos años: un préstamo con el efectivo asociado a los activos rusos inmovilizados por las sanciones o la emisión de deuda en los mercados con el respaldo del presupuesto de la UE.

La primera opción implica un préstamo de reparación financiado con los balances de efectivo que generan los activos del Banco Central de Rusia inmovilizados en la UE por las sanciones, unos 210.000 millones de los euros que en su mayoría están depositados en la firma belga Euroclear.

De Wever reiteró posteriormente su rechazo a esta idea, al considerar que "no es viable".

"No puedo imaginar que la Comisión Europea se atreva a confiscar a una empresa privada (en referencia a Euroclear) contra la voluntad de un Estado miembro. Es lo nunca visto", dijo el primer ministro, según informó la agencia Belga. EFECOM

