Marco Rubio califica la multa de Bruselas a X como un "ataque" a Estados Unidos

Washington, 5 dic (EFECOM).- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó este viernes la multa de Bruselas a la red social X como un "ataque" a Estados Unidos "por parte de gobiernos extranjeros".

La Comisión Europea (CE) impuso una multa de 130 millones de euros (140 millones de dólares) a la red social de Elon Musk por incumplir sus obligaciones de transparencia de acuerdo a la ley de servicios digitales comunitaria.

"La multa de 140 millones de dólares de la Comisión Europea no es sólo un ataque a X, es un ataque a todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y al pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros", declaró Rubio en un mensaje en X.

"Se acabaron los días de censurar a los estadounidenses en Internet", agregó.

Las infracciones de X, explicó la CE en un comunicado, incluyen el "diseño engañoso" de su marca de verificación azul, la falta de transparencia de su repositorio publicitario y la falta de acceso a los datos públicos para los investigadores.

La empresa estadounidense dispone ahora de 60 días hábiles para informar a la Comisión de las medidas específicas que tiene previsto adoptar para poner fin al incumplimiento de la DSA ( Digital Services Act, en inglés) en relación con el uso engañoso de las marcas de verificación azules.

La Administración de Donald Trump suele acusar a la UE de "censurar" con sus políticas de regulación de las redes sociales y del discurso de odio.

En el informe que marca las directrices de la política exterior del segundo mandato de Trump, la Casa Blanca advierte que la supuesta censura y las políticas migratorias de los países comunitarios supondrán el fin de la civilización europea. EFECOM

