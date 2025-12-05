Espana agencias

Los diputados franceses suspenden la reforma de las pensiones de 2023

París, 5 dic (EFECOM).- Los diputados franceses votaron a favor, con una amplia mayoría, sobre la suspensión de la reforma de las pensiones adoptaba en 2023 para retrasar la edad mínima de jubilación hasta los 64 años, lo que supone la aceptación de una de las condiciones impuestas por los socialistas para apoyar los presupuestos.

La medida fue apoyada por 162 diputados, esencialmente el centro 'macronista', los socialistas y la extrema derecha, mientras que 75 votaron en contra, entre ellos la derecha conservadora y la izquierdista La Francia Insumisa, que no se conforma con la suspensión y exige la retirada definitiva de la reforma.

La medida ya había sido aprobada en primera lectura por los diputados, pero el Senado votó en sentido contrario, por lo que hacía falta un nuevo voto en la Asamblea Nacional para que integrara el proyecto definitivo de presupuestos de la Seguridad Social.

Se trata de la segunda victoria del día del Ejecutivo dirigido por el 'macronista' Sébastian Lecornu, que a lo largo del día consiguió una mayoría parlamentaria para aprobar los ingresos de los presupuestos de la Seguridad Social.

La suspensión de la impopular reforma de las pensiones, que se adoptó sin voto parlamentario en 2023 y tras semanas de manifestaciones y huelgas en el París, allana el camino para que puedan adoptarse los presupuestos.

Aunque no lo garantiza, porque el debate parlamentario sobre las diferentes enmiendas en una Asamblea Nacional sin mayoría clara, está sacando a la luz muchas disparidades que amenazan con no encontrar una mayoría suficiente en el voto definitivo de los presupuestos de la Seguridad Social programado para este martes.

Pero es una victoria para los socialistas, cuyos 66 diputados pueden ser claves para el mantenimiento del Ejecutivo y de la legislatura.

Lecornu trata de conformar unas cuentas que, aunque en conjunto no satisfagan a nadie, puedan dar concesiones a unos y a otros tener salir adelante.

Horas antes, los diputados habían adoptado la parte de ingresos del proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social.

La aprobación en segunda lectura del texto se produjo por 166 votos a favor de los diputados macronistas, centristas y socialistas, frente a 140 en contra de las filas de la izquierdista La Francia Insumisa, los Verdes, los Comunistas, la Agrupación Nacional de Marine Le Pen y el partido derechista de Eric Ciotti, antiguo dirigente de Los Republicanos.

La mayoría de diputados Los Republicanos también votó a favor, mientras que la otra parte se abstuvo, al igual que los diputados del partido Horizontes de Édouard Philippe, con quien Lecornu mantuvo en las últimas horas tensos intercambios dialécticos que parecían que podían hacer peligrar la aprobación final del texto.

El primer ministro invitó anoche a los diputados presentes en la Asamblea Nacional a dejar de lado "las mezquinas maquinaciones partidistas", después de que el presidente de Horizons dijera que su grupo parlamentario no podía votar el texto tal como estaba.

Pero para el Gobierno, el panorama se despejó durante la pasada noche cuando logró alcanzar un acuerdo con la mayoría de los diputados al presentar una enmienda tras intensas negociaciones en el seno del bloque de los partidos que lo sustentan.

Se trata de una versión aligerada del aumento de la Contribución Social Generalizada sobre las rentas del patrimonio, deseado por el Partido Socialista, que excluye, entre otros, los planes de ahorro para la vivienda, los seguros de vida y las rentas de alquiler.

Afectaría especialmente a las cuentas a plazo fijo y a las cuentas de ahorro bancarias, con un aumento de 1,4 puntos porcentuales en este impuesto.

"Era evidente que tras la disolución del Parlamento (en 2024) y el año que acabamos de vivir (con varios gobiernos), nadie quiere ser responsable del caos", declaró Lecornu a sus filas, según trasladaron a la prensa algunos diputados macronistas. EFECOM

EFE

