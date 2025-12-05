Espana agencias

La Bolsa mexicana cae 0,53 % y cierra la semana con una pérdida de 0,34 %

Guardar

Ciudad de México, 5 dic (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este viernes una caída del 0,53 %, porcentaje que llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a alcanzar las 63.378,3 unidades, y cerró la semana con un retroceso de 0,34 %, en contraste con el avance en las principales bolsas mundiales.

"El mercado de capitales cerró la semana con ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global, ante la expectativa de que la Reserva Federal recortará su tasa de interés la próxima semana", explicó a EFE la directora de análisis económico y financiero de la firma Banco Base, Gabriela Siller.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la semana con una pérdida de 0,34 %, cayendo en 3 de las últimas 4 semanas".

En el mercado mexicano, indicó Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras: Grupo Aeroportuario del Pacífico (-7,26 %), América Móvil (-6,71 %), Bolsa Mexicana de Valores (-6,32 %), Grupo Aeroportuario del Centro (-5,69 %) y Becle (-5,58 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, indicó que a pesar del movimiento de este día, el índice mexicano registra un avance acumulado del 28 %.

"El IPC cayó -0,5 % para colocarse en 63.378 unidades. En la semana, el índice presentó una corrección de -0,3 %", señaló Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,33 % frente al dólar, al cotizar en 18,18 unidades por billete verde, frente a los 18,24 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 142 millones de títulos por un importe de 12.009 millones de pesos (unos 660 millones de dólares).

De las 687 firmas que cotizaron en la jornada, 318 terminaron con sus precios al alza, 341 tuvieron pérdidas y 28 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la mineras Fresnillo (FRES), con el 6,06 %; de la firma de construcción e infraestructura Sitios Latinoamérica (LASITE), con el 5,66 %, y de la firma de hospitales Médica Sur (MÉDICA B), con el 4,07 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la línea aérea Aeroméxico (AERO), con el -5,59 %; de la línea aérea Volaris (VOLAR A), con el -3,78 %, y de la firma de energías renovables Cox Energy América (COXA), con el -2,76 %. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

CGPJ requiere a Justicia y CCAA retirar sus logos en sedes judiciales porque "menoscaba" su apariencia de independencia

El máximo órgano de gobierno de los jueces ordenó eliminar señales oficiales de administraciones políticas en juzgados de doce regiones para uniformar la imagen institucional y asegurar la autonomía visual e imparcialidad en la administración de justicia ante la opinión pública

CGPJ requiere a Justicia y

Marco Rubio califica la multa de Bruselas a X como un "ataque" a Estados Unidos

Infobae

Sindicato de pilotos se suma a la huelga general de Portugal del próximo 11 de diciembre

Infobae

El acuerdo Netflix-Warner Bros perfila un coloso del 'streaming', pero afronta obstáculos

Infobae

Bolsa de São Paulo cae un 4% tras confirmarse candidatura electoral del hijo de Bolsonaro

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE quiere que Mark

El PSOE quiere que Mark Zuckerberg y otros dos directivos de META declaren en el Congreso ante el posible espionaje de millones de usuarios Android

La Audiencia de Madrid rechaza la petición de un menor sefardí nacido en Turquía para obtener la nacionalidad: no se desplazó a España para firmar ante notario

El Gobierno investiga si la peste porcina africana en Barcelona tiene su origen en un laboratorio

Confirmada la prisión provisional para el empresario de criptomonedas que dio 100.000 euros en negro a Alvise por estafar más de 185 millones de euros

Un mecánico explica el mejor método para limpiar los cristales del coche: “El cristal brilla como el primer día

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

El juez Pedraz ordena la detención y entrada en prisión de Josu Ternera como uno de los máximos dirigentes de ETA

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Resultados ganadores del Super Once del 5 diciembre

La imputación de un fondo buitre por presunto acoso inmobiliario a inquilinos puede llevar a sus responsables a prisión y crear jurisprudencia

DEPORTES

España nunca ha perdido contra

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta

Guardiola se moja sobre el Mundial 2026, pero se olvida de España: “No quiero ser demasiado bueno, pero llevo años viviendo aquí”

España y Arabia Saudí se verán las caras 14 años después: un historial de victorias frente a la selección sorpresa en Qatar 2022

Sorteo Mundial 2026: España se jugará el pase a dieciseisavos de final en el grupo H ante Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde

Noruega, al Mundial 2026 tras 28 años sin participar en uno: cómo se clasificó y las figuras de la selección