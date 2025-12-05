Espana agencias

La bolsa de São Paulo se desploma un 4,31 % tras el anuncio del sucesor de Bolsonaro

Guardar

São Paulo, 5 dic (EFECOM).- La bolsa de São Paulo cerró este viernes con una fuerte caída, del 4,31 %, tras el anuncio de que el expresidente Jair Bolsonaro escogió a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como su sucesor político y candidato de la ultraderecha a las elecciones presidenciales de octubre de 2026, en las que aparece poco competitivo.

Fue la mayor caída de la plaza paulista en una jornada desde 2021.

El Ibovespa, índice de referencia del mayor mercado bursátil latinoamericano, terminó la jornada en los 157.369 puntos, tras haber renovado el viernes su tercer récord consecutivo y haber alcanzado históricos 164.455 unidades.

En la semana, el principal indicador de la plaza paulista acumuló una bajada del 1,07 %, frente a los 159.072 puntos con los que cerró el viernes, puntuación récord entonces que renovó martes, miércoles y jueves.

En el mercado de divisas, también por los mismos motivos, el real sufrió una fuerte depreciación, del 2,35 %, frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,435 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

En la semana, la moneda brasileña acumuló una depreciación del 1,89 %, frente a los 5,334 reales por dólar con que el cambio cerró el pasado viernes, y luego de que la moneda estadounidense hubiese terminado el jueves valiendo 5,310 reales.

Tanto el mercado bursátil brasileño como el cambiario reaccionaron negativamente al anuncio de la decisión de Bolsonaro de escoger a su hijo como el candidato de la ultraderecha en las próximas presidenciales, que fue refrendada inmediatamente por el Partido Liberal (PL).

Tal reacción obedeció a que los inversores preferían como candidato de centro-derecha y sucesor de Bolsonaro al actual gobernador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, cuya candidatura es considerada mucho más competitiva que la de Flávio Bolsonaro, algo que dejan claro las encuestas.

Con el senador como candidato de derecha y sin ningún aspirante fuerte por el centro, como sería Tarcisio de Freitas, los analistas consideran como un hecho la probable reelección del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que ya anunció su intención de intentar un cuarto mandato.

La reacción extremadamente negativa del mercado a la noticia política del día tuvo efectos inmediatos en las acciones tradicionalmente más negociadas en la plaza paulista: las preferenciales de la petrolera Petrobras cayeron un 3,44 % y las ordinarias del gigante minero Vale un 2,21 %.

Las acciones del Ibovespa que más perdieron valor este viernes fueron las ordinarias de la red de tiendas de productos para mascotas Petz, con una caída del 12,95 %, seguidas por las también ordinarias del grupo operador de seguros de salud Qualicorp (-10,98 %).

En la punta contraria, los papeles del índice que registraron las mayores ganancias fueron los ordinarios del fabricante de motores eléctricos y generadores WEG, con una subida del 1,74 %, seguidos por los también ordinarios de la papelera Klabin (+1,47 %).

El volumen negociado este viernes en el parqué paulista fue de 44.324,6 millones de reales (unos 8.150 millones de dólares o unos 6.998,9 millones de euros) en más de 5,53 millones de operaciones financieras. EFECOM

Temas Relacionados

EFEBrasil

Últimas Noticias

CGPJ requiere a Justicia y CCAA retirar sus logos en sedes judiciales porque "menoscaba" su apariencia de independencia

El máximo órgano de gobierno de los jueces ordenó eliminar señales oficiales de administraciones políticas en juzgados de doce regiones para uniformar la imagen institucional y asegurar la autonomía visual e imparcialidad en la administración de justicia ante la opinión pública

CGPJ requiere a Justicia y

Marco Rubio califica la multa de Bruselas a X como un "ataque" a Estados Unidos

Infobae

Sindicato de pilotos se suma a la huelga general de Portugal del próximo 11 de diciembre

Infobae

El acuerdo Netflix-Warner Bros perfila un coloso del 'streaming', pero afronta obstáculos

Infobae

Bolsa de São Paulo cae un 4% tras confirmarse candidatura electoral del hijo de Bolsonaro

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE quiere que Mark

El PSOE quiere que Mark Zuckerberg y otros dos directivos de META declaren en el Congreso ante el posible espionaje de millones de usuarios Android

La Audiencia de Madrid rechaza la petición de un menor sefardí nacido en Turquía para obtener la nacionalidad: no se desplazó a España para firmar ante notario

El Gobierno investiga si la peste porcina africana en Barcelona tiene su origen en un laboratorio

Confirmada la prisión provisional para el empresario de criptomonedas que dio 100.000 euros en negro a Alvise por estafar más de 185 millones de euros

Un mecánico explica el mejor método para limpiar los cristales del coche: “El cristal brilla como el primer día

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

El juez Pedraz ordena la detención y entrada en prisión de Josu Ternera como uno de los máximos dirigentes de ETA

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Resultados ganadores del Super Once del 5 diciembre

La imputación de un fondo buitre por presunto acoso inmobiliario a inquilinos puede llevar a sus responsables a prisión y crear jurisprudencia

DEPORTES

España nunca ha perdido contra

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta

Guardiola se moja sobre el Mundial 2026, pero se olvida de España: “No quiero ser demasiado bueno, pero llevo años viviendo aquí”

España y Arabia Saudí se verán las caras 14 años después: un historial de victorias frente a la selección sorpresa en Qatar 2022

Sorteo Mundial 2026: España se jugará el pase a dieciseisavos de final en el grupo H ante Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde

Noruega, al Mundial 2026 tras 28 años sin participar en uno: cómo se clasificó y las figuras de la selección