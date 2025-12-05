La bolsa de São Paulo se desploma un 4,31 % tras el anuncio del sucesor de Bolsonaro

São Paulo, 5 dic (EFECOM).- La bolsa de São Paulo cerró este viernes con una fuerte caída, del 4,31 %, tras el anuncio de que el expresidente Jair Bolsonaro escogió a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como su sucesor político y candidato de la ultraderecha a las elecciones presidenciales de octubre de 2026, en las que aparece poco competitivo.

Fue la mayor caída de la plaza paulista en una jornada desde 2021.

El Ibovespa, índice de referencia del mayor mercado bursátil latinoamericano, terminó la jornada en los 157.369 puntos, tras haber renovado el viernes su tercer récord consecutivo y haber alcanzado históricos 164.455 unidades.

En la semana, el principal indicador de la plaza paulista acumuló una bajada del 1,07 %, frente a los 159.072 puntos con los que cerró el viernes, puntuación récord entonces que renovó martes, miércoles y jueves.

En el mercado de divisas, también por los mismos motivos, el real sufrió una fuerte depreciación, del 2,35 %, frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,435 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

En la semana, la moneda brasileña acumuló una depreciación del 1,89 %, frente a los 5,334 reales por dólar con que el cambio cerró el pasado viernes, y luego de que la moneda estadounidense hubiese terminado el jueves valiendo 5,310 reales.

Tanto el mercado bursátil brasileño como el cambiario reaccionaron negativamente al anuncio de la decisión de Bolsonaro de escoger a su hijo como el candidato de la ultraderecha en las próximas presidenciales, que fue refrendada inmediatamente por el Partido Liberal (PL).

Tal reacción obedeció a que los inversores preferían como candidato de centro-derecha y sucesor de Bolsonaro al actual gobernador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, cuya candidatura es considerada mucho más competitiva que la de Flávio Bolsonaro, algo que dejan claro las encuestas.

Con el senador como candidato de derecha y sin ningún aspirante fuerte por el centro, como sería Tarcisio de Freitas, los analistas consideran como un hecho la probable reelección del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que ya anunció su intención de intentar un cuarto mandato.

La reacción extremadamente negativa del mercado a la noticia política del día tuvo efectos inmediatos en las acciones tradicionalmente más negociadas en la plaza paulista: las preferenciales de la petrolera Petrobras cayeron un 3,44 % y las ordinarias del gigante minero Vale un 2,21 %.

Las acciones del Ibovespa que más perdieron valor este viernes fueron las ordinarias de la red de tiendas de productos para mascotas Petz, con una caída del 12,95 %, seguidas por las también ordinarias del grupo operador de seguros de salud Qualicorp (-10,98 %).

En la punta contraria, los papeles del índice que registraron las mayores ganancias fueron los ordinarios del fabricante de motores eléctricos y generadores WEG, con una subida del 1,74 %, seguidos por los también ordinarios de la papelera Klabin (+1,47 %).

El volumen negociado este viernes en el parqué paulista fue de 44.324,6 millones de reales (unos 8.150 millones de dólares o unos 6.998,9 millones de euros) en más de 5,53 millones de operaciones financieras. EFECOM