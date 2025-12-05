Espana agencias

Hacienda de México autoriza a Multiva adquisición de negocio fiduciario de CIBanco

Ciudad de México, 5 dic (EFECOM).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México autorizó al Grupo Financiero Multiva la adquisición del negocio fiduciario de CIBanco, una de las instituciones sancionadas por EEUU, escindido el pasado 26 de agosto, según un oficio publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Se autoriza la fusión de Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva, como sociedad fusionante que subsiste, con la sociedad de nueva creación, resultante de la escisión de CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple”, informó la dependencia.

La SHCP detalló que no encontró impedimentos legales para la operación, que también recibió opiniones favorables de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y del Banco de México (Banxico), a través de sus áreas de Autorizaciones, Sanciones, Regulación y Supervisión.

Asimismo, “la Coordinación de Análisis Financiero y Vinculación Internacional, adscrita a la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, manifestó que desde el punto de vista financiero no observa inconveniente para conceder a los promoventes la autorización correspondiente”, según el oficio.

CIBanco fue una de las instituciones mexicanas señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a finales de junio por presuntamente permitir operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de opioides, junto con Intercam y Vector Casa de Bolsa.

Las acusaciones provocaron fuertes impactos operativos y llevaron a CIBanco e Intercam a desincorporar partes de sus negocios.

El 19 de agosto, Multiva -propiedad de Grupo Vazol, presidido por el empresario Olegario Vázquez Aldir- anunció un acuerdo para adquirir la totalidad del negocio fiduciario de CIBanco, uno de los pilares de esa institución.

La transacción concluyó con éxito el pasado 5 de septiembre.

El pasado 1 de octubre, la firma Vector Casa de Bolsa, junto con CI Banco e Intercam, señaladas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por presuntamente participar en una red de lavado de dinero vinculado al narcotráfico de fentanilo, acordó con la Casa de Bolsa Finamex el traspaso de cuentas de inversión y la venta de su operadora de fondos.

Mientras que el 10 de octubre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México revocó la autorización de la firma CIBanco para operar como institución financiera. EFECOM

