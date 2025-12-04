Junts, ERC, Comuns y CUP critican la "falta de respeto" de los que no van a la comisión de espionaje del Parlament

Junts, ERC, Comuns y CUP han criticado este jueves la "falta de respeto" de los que no han comparecido en la comisión de Investigación en el Parlament sobre las infiltraciones policiales en movimientos sociales y políticos y sobre ciberespionaje con Pegasus.

"Les debería caer la cara de vergüenza al Gobierno del Estado y a todos los cargos del Estado que están actualmente en Catalunya, en competencias de ámbito catalán, policial o de seguridad", ha destacado en rueda de prensa el presidente de dicha comisión, Xavier Pellicer (CUP).

Según él, todos los que no han comparecido en la comisión han incumplido el reglamento del Parlament, y por ello les han llevado a Fiscalía.

Sin embargo, ha admitido que tienen "pocas" expectativas con la decisión que tome Fiscalía cuando, a su juicio, está para velar por los derechos públicos y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

"Han sido muy valientes a la hora de espiar y a la hora de infiltrarse, pero no han querido dar ningún tipo de explicación. Esto tiene muy poco de democrático y me parece una vergüenza, ha añadido Pellicer, que ha confiado en que en Europa puedan encontrar justicia.

Para el diputado de Junts Francesc de Dalmases, en cualquier democracia sería un escándalo que cargos políticos relevantes no comparecieran en una comisión de investigación, por lo que ha acusado a PSC y PP de "avalar y mirar hacia otro lado ante esta falta de respeto institucional.

MARLASKA

La diputada de ERC Mar Besses ha reprochado los "silencios y complicidades, especialmente de políticos vinculados al Partido Socialista, como por ejemplo el actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, o Maria Eugènia Gay", y de otros cargos de la Policía Nacional por no querer rendir cuentas ante la comisión.

Desde los Comuns, el diputado Andrés García Berrio ha considerado incomprensible las incomparecencias en la comisión y ha cuestionado la figura de Marlaska porque "ningún caso respeta los derechos humanos de manera efectiva", dejando claro que otra persona debería liderar el Ministerio del Interior.