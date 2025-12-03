Espana agencias

La Fiscalía pide cárcel para una pareja acusada de intoxicar a su bebé con marihuana y cocaína en Avilés (Asturias)

Guardar

La Fiscalía del Principado de Asturias, Sección Territorial de Avilés, ha solicitado la condena de una pareja acusada de intoxicar a su bebé al fumar marihuana y cocaína delante de la menor en una habitación sin buena ventilación en una vivienda de la ciudad. La vista oral está señalada para este jueves, 4 de diciembre, a las 10.30 horas en el Juzgado de lo Penal nº 1 de Avilés.

Según el Ministerio Fiscal, el 8 de octubre de 2023, los acusados consumieron marihuana y cocaína en cantidad elevada en un espacio sin ventilación suficiente, siendo conscientes de que su hija de 13 meses se encontraba en la misma habitación y de las consecuencias nocivas para su salud. Como resultado, la menor sufrió intoxicación por cannabis y cocaína.

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado asumió la tutela de la menor, con suspensión de la patria potestad de ambos acusados. La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de maltrato en el ámbito familiar, recogido en el artículo 153.2 y 3 del Código Penal.

El Ministerio Público solicita para cada acusado 11 meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena, privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 2 años y 6 meses, e inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad durante 2 años y 6 meses. Además, pide la prohibición de acercarse a la menor, a su domicilio o lugares que frecuente a menos de 200 metros, así como la prohibición de comunicarse con ella, durante 2 años.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que los acusados indemnicen a su hija con 642,25 euros, más los intereses legales correspondientes, y el abono de las costas del proceso.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Montero sigue "exigiendo explicaciones" a la Junta por fallos del cribado del cáncer de mama tras el archivo de Fiscalía

Montero sigue "exigiendo explicaciones" a

Un Juzgado de San Roque imputa al alcalde por presunta irregularidad en la contratación de un cargo

Un Juzgado de San Roque

Núñez asegura que a Page le preocupa el futuro del PSOE: "A mí me preocupa el futuro de España y de Castilla-La Mancha"

Núñez asegura que a Page

El gobierno de Ayuso carga contra "nuevas cesiones y privilegios" de Sánchez al independentismo catalán

El gobierno de Ayuso carga

El alcalde de San Roque defiende la legalidad de su actuación tras imputación por contratación en el Ayuntamiento

El alcalde de San Roque
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así fue el rescate de

Así fue el rescate de la Armada de un barco griego asaltado por piratas en el Océano Índico

Interior ya tiene la nueva pistola para los agentes de la Policía Nacional: “La oferta más barata del proceso y la peor valorada por los especialistas”

Esmeralda Martín, abogada: “Un policía no puede obligarte a desbloquear el teléfono si estás detenido”

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad a una colombiana por origen sefardí que presentó un certificado firmado por un líder religioso

La Policía Nacional presenta una muñeca solidaria de 65 euros y obliga a los alumnos de la Escuela de Ávila a comprarla o habrá “consecuencias”

ECONOMÍA

Infobae

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

El retraso de la entrada en vigor de la facturación con Verifactu genera alivio entre los empresarios pese a las críticas de economistas

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 3 diciembre

La familia Koplowitz consolida su presencia hotelera en Mallorca con dos activos de lujo

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona se levanta tras un tropiezo inicial y consigue sellar la victoria ante el Atlético de Madrid

España brilla ante Alemania para conquistar su segunda Nations League femenina

Así te hemos contado la victoria de España ante Alemania en la Nations League femenina

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid