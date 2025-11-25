Catorce meses de pridión para hombre que maltrató a su mujer en Barcelona porque no le gustaba cómo cocinaba

Una jueza de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) ha condenado a un hombre a 14 meses por maltratar de forma continuada a su esposa porque no le gustaba cómo cocinaba, pero decreta la suspensión de la pena durante dos años a condición de que no cometa delitos.

La sentencia, consultada por Europa Press y que es resultado de un juicio rápido en el que hubo conformidad por parte del acusado con la pena solicitada, declara probado que el acusado golpeó con cinturón e insultó en varias ocasiones a su esposa en su domicilio de Corbera de Llobregat (Barcelona) porque no le gustaba la comida que le había preparado.

"El acusado con ánimo de coartar la libertad de la Sra. VVVVV no permite que salga a la calle y le obliga a tener las persianas bajadas", añade la magistrada, quien condena al hombre por un delito de maltrato habitual y un delito de coacciones, ambos en el ámbito de la violencia de género.

Por el primero delito, impone 14 meses y 2 días de prisión, privación de tenencia de armas por 32 meses y prohibición de aproximación a la víctima a menos de 1.000 metros y de comunicarse con ella por 22 meses.

SUSPENSIÓN DE LA PENA DE CÀRCEL

Por el delito de coacciones, fija las penas de 44 días de trabajos en beneficio de la comunidad, privación de tenencia de armas por 16 meses y prohibición de aproximación a la víctima a menos de 1.000 metros y de comunicarse con ella por dos meses.

La jueza ordena que se suspenda la pena de cárcel por un plazo de dos años, bajo la condición de que el penado no cometa ningún delito, de que no se acerque a la víctima a menos de 1.000 metros, de seguir un programa formativo sobre igualdad de trato y no discriminación y de informar de todo cambio de domicilio.