Espana agencias

Catorce meses de pridión para hombre que maltrató a su mujer en Barcelona porque no le gustaba cómo cocinaba

Guardar

Una jueza de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) ha condenado a un hombre a 14 meses por maltratar de forma continuada a su esposa porque no le gustaba cómo cocinaba, pero decreta la suspensión de la pena durante dos años a condición de que no cometa delitos.

La sentencia, consultada por Europa Press y que es resultado de un juicio rápido en el que hubo conformidad por parte del acusado con la pena solicitada, declara probado que el acusado golpeó con cinturón e insultó en varias ocasiones a su esposa en su domicilio de Corbera de Llobregat (Barcelona) porque no le gustaba la comida que le había preparado.

"El acusado con ánimo de coartar la libertad de la Sra. VVVVV no permite que salga a la calle y le obliga a tener las persianas bajadas", añade la magistrada, quien condena al hombre por un delito de maltrato habitual y un delito de coacciones, ambos en el ámbito de la violencia de género.

Por el primero delito, impone 14 meses y 2 días de prisión, privación de tenencia de armas por 32 meses y prohibición de aproximación a la víctima a menos de 1.000 metros y de comunicarse con ella por 22 meses.

SUSPENSIÓN DE LA PENA DE CÀRCEL

Por el delito de coacciones, fija las penas de 44 días de trabajos en beneficio de la comunidad, privación de tenencia de armas por 16 meses y prohibición de aproximación a la víctima a menos de 1.000 metros y de comunicarse con ella por dos meses.

La jueza ordena que se suspenda la pena de cárcel por un plazo de dos años, bajo la condición de que el penado no cometa ningún delito, de que no se acerque a la víctima a menos de 1.000 metros, de seguir un programa formativo sobre igualdad de trato y no discriminación y de informar de todo cambio de domicilio.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Israel regresa a la cumbre de la UpM dos años después con su embajadora en funciones como representante

Israel regresa a la cumbre

El Supremo inadmite una querella de Ayuso contra Belarra por acusarle de "gestión homicida" durante la pandemia

El Supremo inadmite una querella

Podemos ve una "deriva racista" en la idea de publicar el origen de los detenidos y Sumar duda de la eficacia

Podemos ve una "deriva racista"

Errejón recurre su procesamiento por la presunta agresión sexual a Mouliaá al no ver "mínimos indicios" de culpabilidad

Errejón recurre su procesamiento por

El JEMAD reconoce dificultades para optimizar la financiación en defensa: los fondos llegan fraccionados o tarde

El JEMAD reconoce dificultades para
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno condena los avances

El Gobierno condena los avances de Israel en Líbano y sus ataques a la misión de la ONU con militares españoles

Llegó a España en los bajos de un camión desde Marruecos y hoy es Policía Local en Sevilla: “Cuando en una intervención sale algún marroquí, se sorprende”

El Supremo tumba la querella de Ayuso contra Ione Belarra por haber afirmado que “debería estar en la cárcel” por su “gestión homicida” durante el Covid

Detenido un policía local de Málaga en una operación contra el narcotráfico: hay otras ocho personas involucradas

Un juez ordena el desahucio de una finca que estaba ocupada ilegalmente por un hombre: un detective privado acreditó su presencia con fotos de su coche

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 25 noviembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Telefónica eleva hasta 5.459 los afectados por su ERE con 140 trabajadores adicionales de Global Solutions

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 25 noviembre

DEPORTES

Mijatovic habla tajante sobre la

Mijatovic habla tajante sobre la actitud de Vinicius con el Real Madrid y Xabi Alonso: “Si no estás contento, nadie te ata aquí”

Rafa Nadal le da un consejo a Lamine Yamal: “A veces, los personajes de éxito no queremos escucharlo”

Stamford Bridge, una eliminatoria de Champions y el ‘Iniestazo’: el día que el FC Barcelona eliminó al Chelsea en semifinales

Pep Guardiola pide disculpas tras encararse con un cámara después del partido entre el Manchester City y el Newcastle: “Me siento avergonzado”

Este es el dinero que se ha llevado España por ser subcampeona de la Copa Davis