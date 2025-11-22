Puente: "Cuando la derecha dice que los inmigrantes vienen a delinquir lo que le preocupa es que venga competencia"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que cuando la derecha habla de que los inmigrantes "vienen a España a delinquir lo que les preocupa es la competencia. Están preocupados porque se les viene competencia como si para ellos el delito fuera un problema con esos referentes".

Lo ha hecho en el marco de su intervención en la clausura de la segunda jornada de la Escuela de Gobierno del PSOE de Castilla y León que se ha celebrado este sábado en Salamanca, donde ha criticado que la derecha española tenga como referentes a Javier Milei, Jair Bolsonaro , Benjamín Netanyahu y Donald Trump, los "cuatro fantásticos", mientras que la izquierda mundial tenga como model al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha logrado resistir a la "internacional fascista" a pesar del "bombardeo continuo que sufre".

En este sentido, ha señalado que uno de esos "cuatro fantásticos" le ha "librado de una orden de detención la Corte Penal Internacional, a otro le han condenado a 27 años de cárcel por "golpista", el otro está acusado de ciberestafa y sobre el otro se "cierne la sombra de la pedofilia".

"Menudo panorama, luego se dirá que no avisan de cuál es su modelo y lo que quieren hacer en España siendo estos sus referentes", ha expresado Puente.

"INTERNACIONAL POPULISTA"

Durante su intervención, el ministro de Transportes también se ha referido a la "internacional populista" que establece estos contrastes "tan grandes" cuando están en la oposición y cuando forman parte del gobierno.

En este sentido, ha señalado que Javier Milei antes de llegar al poder decía que Argentina era un "desastre absoluto" y ahora que es un "paraíso", cuando ha tenido que ir a la Casa Blanca a "suplicar unos dólares" a Trump para ver "cómo sujeta el edificio de Argentina".

El propio Trump dibujaba hace nueve meses un escenario "terrible" en Estados Unidos y ahora asegura que "todo va de forma maravillosa". "Pero la verdad", ha remarcado, "es que se han visto escenas absolutamente inimaginables en dicho país de supuestos policías encapuchados deteniendo a gente en la calle, todo ello bajo la sombra de los famosos papeles de Jeffrey Epstein que planea sobre Trump".

A este respecto, ha incidido en el "tremendo contraste" que existe en estas figuras cuando están en la oposición y cuando alcanza el poder que es "todavía más chocante" en España, en tanto en cuanto hay presidentes 'populares' en la mayor parte del país que dicen que sus comunidades funcionan "perfectamente" y luego aseguran que España "no va bien".

"¿Si todo por separado va bien cómo es posible que el conjunto no funcione para ellos?", se ha preguntado Puente, quien ha aseverado que lo que va mal es lo que depende de ellos, como la sanidad o las emergencias.

De hecho, se ha cuestionado por qué si todo va tan bien han convocado elecciones anticipadas en Extremadura, por qué acaba de dimitir el presidente de Valencia, el de Aragón ha anunciado que va a convocar elecciones y el de Castilla y León lleva seis prórrogas presupuestarias en los últimos siete años.

En definitiva, el ministro de Transportes ha asegurado que "les va tan mal porque son unos incompetentes", ya que cuando gobiernan la "receta es siempre la misma": "desidia, abandono y pasarlo bien mientras otros sufren y mueren".

"Mientras la derecha española tiene estos referentes mundiales --Milei, Bolsonaro, Netanyahu y Trump--, la izquierda mundial tiene un referente, Pedro Sánchez", ha incidido Puente, quien ha resaltado que España es el "campo de pruebas donde se ha comprobado que la igualdad se abre paso, los sueldos mejoran y que hay un presidente que a pesar del bombardeo que sufre resiste a la internacional fascista".