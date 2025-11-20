Urtasun ve la condena a García Ortiz como "un intento de la derecha judicial de defender a Ayuso y golpear al Gobierno"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha calificado la condena impuesta por el Tribunal Supremo (TS) al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como "un intento de la derecha judicial de defender" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de "golpear al Gobierno".

"Sólo lo puedo interpretar como un intento de la derecha judicial de defender a la señora Ayuso y de tratar de golpear al Gobierno. Esto solo puede entenderse como un intento de interferir en la vida política del país y, por lo tanto, es gravísimo lo que ha pasado", ha declarado este jueves en una entrevista en el programa 'Hora 25' de la 'Cadena SER', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado después de que el TS haya condenado a García Ortiz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

El ministro ha reiterado que se trata de "un intento de interferir en la vida política del país" y que no lo puede "calificare de ninguna otra manera". "Un fallo sin sentencia, lo cual ya es una irregularidad bastante notoria", ha lamentado, alegando que se trata de una sentencia "con indicios debilísimos, sin pruebas y con meras sospechas".

"Estamos hablando de un caso de corrupción que afecta, presuntamente, a la pareja de la señora Ayuso y acaba inhabilitado el que investiga, que no el presunto corruptor y el directivo. La señora Ayuso, que filtró el bulo, sigue completamente impune", ha reprochado, para después asegurar que se trata "sin duda" de "un golpe judicial".

"ALGUIEN NO HA CALCULADO BIEN ESTA JUGADA"

Así las cosas, Urtasun ha señalado que cree que "alguien no ha calculado bien esta jugada" porque "es tan disparatado y tan evidente lo que se está intentando" que, a su juicio, "lo único" que transmite esta sentencia es "la imagen" de "determinados sectores de la judicatura que quieren colaborar en derribar al Gobierno".

"Y eso lo único que produce también es una sensación de necesidad de defenderla más que nunca", ha proseguido, alegando que "activa un cierto sentimiento de necesidad de defender a las instituciones y al gobierno legítimamente elegido en las urnas en este país".

"Hoy la sensación que existe entre una gran parte de los progresistas de este país es de indignación (...) Creo que determinados intentos de instrumentalización que se hace de las instituciones con fines políticos también movilizan a los progresistas. Yo creo que alguien no ha calculado bien.", ha sentenciado.