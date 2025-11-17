Otegi (EH Bildu) dice que dirigentes como Ayuso "quedan en ridículo con su continua tentación de embarrarlo todo"

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este lunes que, "con su continua tentación de embarrarlo todo", dirigentes como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "quedan en ridículo".

Otegi se ha referido así, en una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, a las declaraciones realizadas este pasado domingo por Ayuso, en las que denunció que, "bajo el pretexto de defender la paz", las manifestaciones propalestinas del sábado en Bilbao "llamaban a la kale borroka".

El dirigente soberanista ha señalado que "sería mejor no traer a Euskal Herria los modos, los insultos, las mentiras y las manipulaciones de allí", y ha destacado: El sábado en Bilbao "quedó claro ante todo el mundo qué pueblo somos, qué capacidad de solidaridad tenemos, que somos una nación y que tenemos todo el dercho a competir oficialmente en fútbol y otros deportes".

"Algunos tienen una continua tentación de embarrarlo todo, y, vistos desde Euskal Herria, quedan en ridículo, es decir, escuchando este tipo de cosas, la gente ve muy claramente que tienen una tremenda tentación de manipular", ha denunciado.

En este sentido, ha considerado que "su problema es que representan un proyecto autoritario que no acepta la plurionacionalidad del Estado español", y que, "al amparo de su proyecto autoritario, son capaces de practicar el trumpismo político, manipulando, mintiendo y embarrando". "Afortunadamente, los vascos tenemos otra manera de hacer política", ha añadido.

De esta forma, ha destacado que, tras lo sucedido el sábado en Bilbao, "si en el mundo hubiera un campeonato de la solidaridad, Euskal Herria sería campeona", ya que el pueblo vasco "ha demostrado las capacidad que tiene para mostrar solidaridad y reivindicar nuestra nacionalidad y la oficialidad". "Lo más importante es que se celebró en un ambiente festivo y familiar, con alegría y la fuerza del pueblo, y estoy muy orgulloso de mi país", ha asegurado.