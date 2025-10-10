Espana agencias

Fórmula E, 561 millones de audiencia televisiva

Por Newsroom Infobae

Guardar

Óscar Maya Belchí

Madrid, 10 oct (EFE).- La Fórmula E, competición de monoplazas 100% eléctricos, cerró su Temporada 11 con números récord. Audiencia televisiva global de 561 millones, 1.390 millones de interacciones en redes sociales, 422 millones de seguidores en todo el mundo… Estados Unidos, China, Reino Unido y Alemania, los principales mercados, con un 37% del total de aficionados. Y el E-Prix de Ciudad de México estableció un nuevo registro histórico con 46 millones de espectadores en televisión.

Según datos compartidos por la competición, auditados por Kantar Media, la media de audiencia por carrera fue de 33 millones de personas, un 16% más que en la temporada anterior.

Número impulsado por su cita en Ciudad de México el pasado mes de junio, que estableció un registro histórico con 46 millones de espectadores en televisión, un 38 % por encima de la media. Por otra parte, en mercados como Reino Unido y Alemania, la audiencia acumulada creció un 41 % y 12 %, respectivamente.

Una comunidad internacional de aficionados, en todas las plataformas, que crece para la FE. El campeonato cuenta con 422 millones de seguidores, un incremento del 13 % interanual y del 38 %, tomando como referencia la Temporada 8. De ellos, Estados Unidos, China, Reino Unido y Alemania concentran 158 millones de seguidores, el 37 % del total.

Las visualizaciones totales a través de las redes sociales aumentaron un 47 % y las impresiones superaron los 1.390 millones -un crecimiento de +14 %-. Además, TikTok se consolidó como la plataforma de mayor expansión, con un 37 % más de seguidores, situándose como la segunda red más seguida, con 1,4 millones, solo por detrás de Facebook, con 1,5; en Instagram cuentan con 1,3.

“Los resultados de la Temporada 11 son una clara confirmación de la estrategia de Formula E: ofrecer carreras de primer nivel e impredecibles en el corazón de ciudades icónicas. Alcanzar un aumento del 14% en nuestra audiencia televisiva global, con 561 millones de espectadores, y hacer crecer nuestra ya altamente comprometida comunidad de fans hasta superar los 422 millones en todo el mundo es un logro excepcional”, afirmó Jeff Dodds, CEO de Formula E.

La Fórmula E ya se prepara para su Temporada 12, que arrancará el 6 de diciembre en Sao Paulo (Brasil), en la primera de las 12 citas -el calendario más amplio de la historia de la competición- que incluirá nuevas sedes en Madrid -Circuito del Jarama- y Miami, además del regreso a Berlín, Tokio y Shanghái. La última prueba, de nuevo en Londres (15 y 16 de agosto de 2026).

Antes, los equipos completarán los test de pretemporada en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia), del 27 al 30 de octubre. En él participarán los 20 pilotos de los diez equipos que conforman la parrilla de cara al 2026, con aún cinco por confirmar.

Tras estos test, la FE llevará a cabo por segundo año consecutivo -En 2024 tuvo que trasladarse al Jarama por la dana en la Comunidad Valenciana- una jornada exclusiva para mujeres, con 20 pilotos que disfrutarán de un día entero en pista, con el objetivo del campeonato de dar más oportunidades a las mujeres y que en un futuro cercano se puedan asentar en la parrilla habitual de una temporada.

Además, durante estos días se desarrollará el programa ‘FIA Girls on Track’, con actividades para un centenar de jóvenes de la Comunidad Valenciana. Esta iniciativa ofrecerá talleres, visitas y encuentros con pilotos y equipos, con el fin de acercar el automovilismo a nuevas generaciones de pilotos mujeres. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El 'paciente experto' se abre paso en salud mental: El valor de compartir experiencias

Infobae

Abatido el toro perdido hace cinco días tras un festejo taurino en Romancos (Guadalajara)

Infobae

El Museo de Jaén saca del olvido la serie de 'Los Caprichos de Goya' que recibió en 1915

Infobae

Condenada a 18 años por asesinar a su compañera de celda en la cárcel de Pamplona

Infobae

La Audiencia de Madrid impone al pederasta de Valdeavero un máximo de 20 años de cumplimiento de cárcel

La Audiencia de Madrid impone
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El proyecto de transporte que

El proyecto de transporte que conectará Madrid con Valencia en media hora: “Nosotros lo vamos a vivir”

La Armada Española, un socio de los marines de EEUU a pesar de la tensión diplomática entre Donald Trump y Pedro Sánchez

¿Puede Trump conseguir la expulsión de España de la OTAN? El reglamento del Tratado y la “tranquilidad” del Gobierno

El PSOE aparenta tranquilidad pese a las últimas revelaciones de la UCO sobre Ábalos y los regalos de lujo de la trama Koldo: “Ninguna preocupación, como siempre”

Díaz y Albanese creen que el plan de Trump para Gaza es “un alivio”, pero advierten de que “no es una solución de paz duradera” porque “ignora al pueblo palestino y el mandato de la ONU”

ECONOMÍA

Precio del oro en España:

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 10 de octubre

“Si usas dinero que te han ingresado en la cuenta y no es tuyo, estás cometiendo un delito”: la advertencia de un inspector jefe de la policía

Cuál es el precio de la gasolina este 10 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 10 de octubre

Viento de cola para las pymes: el 60% prevé vender más este año, pero la excesiva regulación frena su crecimiento

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”