Pedro Martínez: “Será un partido más en el barro”

Valencia, 3 dic (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, aseguró que el encuentro que disputarán este miércoles en la Fonteta ante el Hapoel Jerusalén es seguramente el “más importante” que les queda en la fase inicial de la Eurocopa y auguró que será mucho más trabado y a menos puntos que su triunfo el domingo en 91-116 en la pista del Baskonia.

“Será un partido más en el barro. No podremos correr tanto, porque no nos van a dejar. Será a menos puntos. Irá por otros derroteros y hemos de estar preparados para el partido que nos encontremos”, explicó en una rueda de prensa en la que se mostró convencido de que el Hapoel les pondrá en más dificultades que el Baskonia.

“Al 99% creo que el partido va a ir en otra dirección. Se va a parecer mas al del Aris en Salónica de setenta y tantos puntos. Hay que ganar sin meter, hay que tener respuesta para todo. Estamos más cómodos con muchos puntos pero eso no pasa siempre y no puedes frustrarte. Si el rival te obligaba un partido tienes que saber jugarlo”, añadió.

El entrenador recordó que el Hapoel Jerusalén es segundo en la clasificación y que entre la Eurocopa y su liga lleva ocho partidos seguidos ganados. “Defiende bien, en ataque tiene pequeños que son muy difíciles de defender. Penetran, tiran, juegan el bloqueo y la pasan… son realmente difíciles de defender”, resumió.

Martínez destacó los cambios y la mejoría que ha experimentado su rival desde que le ganaron en la primera jornada del campeonato. “Ha mejorado mucho, está en una dinámica muy buena. Defienden muy bien. Han tenido cambios, en la ida no jugó Carrington y ahora tienen por dentro a un jugador que han fichado que les da más presencia física”, afirmó.

El técnico dijo que no es un partido “definitivo” ni si lo ganan ni si lo pierden porque aún queda “toda la segunda vuelta” y en su caso un partido aplazado ademas.

El técnico habló de la figura de Jared Harper, ex jugador del Valencia y ahora máxima referencia del Hapoel en ataque. “Es un jugador buenísimo y muy difícil de parar. Tienen muchísima confianza y está siendo el mejor base de la competición”, aseguró el técnico, que destacó que tiene un "rol" más "definido" de lo que tuvo en el Valencia.

“Es el máximo anotador con registros que no tienen comparación con otras temporada. Tiene un 40% de tiros de tres puntos y por eso la defensa debe estar cerca, pero es muy rápido y tiene capacidad de penetrar. Luego la defensa no llega y tiene tiros libres, pero es inevitable porque el defensor no llega”, resumió.

El técnico dijo que espera que no se lesione ningún jugador más y poder recuperar a alguno de los cuatro que tiene de baja. De hecho, aseguró que no descarta que pueda entrar en la convocatoria Stefan Jovic.

“Está mejor pero hoy no ha entrenado. Igual se levanta mejor y está en la plantilla pero no soy partidario de poner a jugadores que no hayan entrenado. Además de no tener ritmo puede ser peligroso”, reflexionó.

También dijo que no le consta que el regreso de Ethan Happ “vaya a ser rápido” y que Xabi López-Arostegui mantiene en la rodilla la misma molestia que tenía cuando regresó antes de tiempo de la selección. EFE