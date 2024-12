Page tilda de "enormemente satisfactorio" que el PSOE haya desechado la "ordinalidad" como concepto en la financiación

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha tildado de "enormemente satisfactorio" que en el Congreso Federal del PSOE celebrado este fin de semana en Sevilla se haya conseguido apuntalar "con claridad" que no cabe la ordinalidad en la financiación.

"Ni se imaginan lo importante que es haber desechado la ordinalidad como concepto. Por esa puerta se podrían haber abierto muchas vías de agua al sistema de financiación y al código de derechos y de igualdad de este país. Y hubiera sido un atraco claro al concepto de igualdad que defendemos la inmensa mayoría".

Unas reflexiones que el presidente regional ha hecho tras presidir el acto de presentación y firma del Programa de Apoyo Activo al Empleo de Castilla-La Mancha 2025, en el Palacio de Fuensalida.

"En este país no pueden terminar hablando de financiación sólo aquellos que quieren, por sistema y por ideología, tener más que los demás. Aunque todos tengamos poco, más que los demás. Ese es un concepto, obviamente, que nosotros no sólo no compartimos".

Asimismo, García-Page ha apuntado que el concepto de "plurinacionalidad" que "para algunos suena molón" es "irreal".

"Podemos discutir dentro de los partidos o en las instituciones lo que queremos hacer, pero lo que es muy grave, es discutir permanentemente lo que somos. No tener claro lo que somos es un gran dilema y un gran problema de identidad", ha recalcado.