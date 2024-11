PP culpa a Ribera de la catástrofe al no enviar en tiempo y forma informes de la crecida

Madrid, 20 nov (EFE).- El PP ha culpado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de las consecuencias de la dana en la Comunidad Valenciana porque, entre otras cosas, la Confederación Hidrográfica del Júcar no envió "en tiempo y forma" los informes de la rápida crecida del barranco del Poyo.

Una acusación que ha hecho la diputada popular Ester Muñoz a la ministra, que comparece en el Congreso a petición propia para dar cuenta de las actuaciones de su departamento ante el trágico temporal que ha causado más de 200 muertos y cuantiosos daños materiales.

La diputada ha acusado a la ministra de que "no estaba preparada ni preparó a nuestro país" para afrontar esta situación porque estaba trabajando "para sí misma" y le ha echado en cara que no haya ido ni una sola vez a visitar la zona. "Se llama empatía, señora ministra", ha destacado.

Según la diputada, Ribera no ha ido porque "no podría mirar a la cara a esos vecinos que lo han perdido todo" ni a los alcaldes que le informaban y le pedía que limpiase los barrancos para que no se inundaran.

"Falló en la prevención como hemos visto y falló en la gestión de la emergencia", ha recalcado la representante del PP recriminándole que su papel en esta tragedia se haya reducido "a tres llamadas a las siete de la tarde (29 octubre), a un mensaje a las 20,00 horas y a una entrevista de 15 minutos en la sede".

Sobre la cuestión de la prevención, ha dicho que desde que lleva al frente del ministerio no ha acometido las obras de drenaje en el barranco del Poyo que hubieran evitado los graves efectos del temporal, unas obras que "solo costaban 35 millones de euros" pero eso sí -ha recriminado- se gastó 42 millones "para campañas de publicidad y autobombo" del ministerio.

Además, en opinión de Muñoz, si se hubiera implantado en la Confederación del Júcar el sistema de ayuda a la decisión, que anticipa riesgo de catástrofes como el que tienen la Confederación del Ebro, del Miño o del Tajo, se hubieran proporcionado "datos reales de los caudales y hubiesen ayudado a tomar decisiones esa tarde".

Muñoz ha insistido en que la ministra "no se enteró de nada" aquella tarde del 29 de octubre "porque estaba preparando los exámenes en Bruselas".

Por eso, "su evidente falta de integridad en la tragedia la invalidan para tener un cargo público en Europa". EFE