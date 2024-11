El Foro Trafic, en colaboración con la DGT, acogerá un importante programa de ponencias

(Información remitida por la entidad que la firma:)

" El encuentro, organizado junto a la Dirección General de Tráfico, se producirá el 20 de noviembre en el marco de Global Mobility Call con la presencia de diferentes expertos en movilidad

Del 19 al 21 de noviembre en IFEMA MADRID se reunirán los principales actores de la movilidad sostenible

La tercera edición de Global Mobility Call reunirá del 19 al 21 de noviembre a los principales líderes empresariales e institucionales de los diferentes sectores implicados en el desarrollo de la movilidad sostenible. En este contexto, el evento organizado por IFEMA MADRID y Smobhub, celebrará junto la Dirección General de Tráfico un capítulo especial dedicado a la Seguridad Vial en el Foro Trafic el miércoles 20 de noviembre a partir de las 10:00 horas.

Esta jornada abarcará sesiones y actividades diseñadas por la DGT que recorrerán tres bloques temáticos que giran en torno al futuro de la movilidad: Bloque I, Impulso a una nueva movilidad; Bloque II, Servicios de movilidad compartida y Bloque III, Vehículo autónomo/Conducción autónoma.

Una programación de altura en el Foro Trafic

Pere Navarro, director general de la DGT, inaugurará a las 10:00 h. esta jornada que empezará con la mesa redonda del primer bloque titulada Información y datos para una movilidad más segura y eficiente con la participación de Montserrat Estaca, jefa de Área de Telemática DGT 3.0, Marta Martínez Cámara, jefa del Área de Vigilancia DGT NAP, Pilar Ruiz Villanueva, Data Partnership & Acquisition WEU y Edgar Camelo, Strategic Partner Development Manager - Product Partnerships en Google.

Posteriormente, Ana Blanco, subdirectora adjunta de Circulación, intervendrá para dar paso a la siguiente mesa redonda, a las 11:00 h., con Nuevos proyectos y tecnologías en los Centros de Gestión de Tráfico con la presencia de Antonio Granado, director del Centro de Gestión de Tráfico del Suroeste DGT; María Diaz, jefe de proyecto de INDRA y Aurélien Ouvrard, responsable de despliegue en Karos Territorios. Cerrará la propia Ana Blanco esta sección dedicada al impulso de una nueva movilidad.

A continuación, comenzará la segunda sección para debatir sobre el viaje compartido, carpooling corporativo y sharing de la mano de Itziar García, directora internacional de comunicación y relaciones institucionales de BlaBlaCar; Lola Vilas Abadie, Country Manager en Uber; Isabel Járrega, directora de Customer Experience & Business Transformation en Toyota España y KINTO Mobility y Rosa Campos, presidenta AVCE y directora general de Zity España.

Marc Iglesias director de movilidad ABB; Luis Miguel Torres, director general de Transportes y Movilidad. Comunidad de Madrid y Susi Lopez, directora general de Transportes y Movilidad Generalitat de Catalunya liderarán la mesa titulada Experiencias regulatorias. En este bloque también participa Álvaro Gómez, director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial que a las 13:30 h. cerrará esta sección.

La jornada del Foro Trafic finaliza con el bloque dedicado a la conducción y vehículo autónomo a partir de las 15:15 h. con la mesa redonda Estrategias, enfoques, evidencias y perspectivas en la que participan María Eugenia Montes, jefa de Servicio en el Área de Reglamentación y Homologación de Vehículos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Julián Brouté Industry and Environmental Specialist en ANFAC. Posteriormente, Carlos Luján, Head of Homologation, Connected & Automated Vehicles. Applus+ IDIADA; Jaime Sánchez Gallego, director Plataforma Innovación IVECO Group; Juan Carlos Hérnandez Investigación y Desarrollo. CESVIMAP y Rodrigo Castiñeira Head of Innovation at Indra Mobility, liderarán esta ponencia moderada por Juan José Arriola, jefe Provincial de Tráfico de Guadalajara.

Lola Ortiz, directora general de Planificación e Infraestructuras de Movilidad Ayuntamiento de Madrid aportará el enfoque municipal a esta jornada que, a las 16;45 h., finalizarán de la mano de Francisco José Ruiz Boada, subdirector general de Gestión de la Movilidad y Tecnología, que recogerá las conclusiones del Foro Trafic 2024.

Contacto:

Marta Cacho

Directora de Comunicación

Tel.: +34 626 632 326

mcacho@ifema.es

Elena Varela

Prensa Internacional

Tel.:+34 629 632 326

evarela@ifema.es"

AGENCIA EFE S.A.U.,S.M.E. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora de este. Agencia EFE se reserva el derecho a distribuir el comunicado de prensa dentro de la línea informativa, o bien a publicarlo en EFE Comunica.