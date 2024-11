Malena Alterio: No comulgo con producir mucho abaratando tanto los costes

Rafael Peña

Ceuta, 3 nov (EFE).- La actriz argentina nacionalizada española Malena Alterio, que acaba de ganar el Premio Goya a la mejor actriz por el largometraje "Que nadie duerma", ha afirmado que no comulga con una forma de trabajo de producir mucho "abaratando los costes".

Malena Grisel Alterio (Buenos Aires, 1974) ha hecho esta reflexión en una entrevista con EFE en Ceuta, donde anoche puso sobre las tablas del Teatro del Revellín la obra "Los amigos de ellos dos", junto al actor madrileño David Lorente.

En este sentido ha precisado que "la cuestión es que la forma de hacerlo sea la adecuada, es decir, no hacerlo de forma atropellada, sin tiempo, como abaratar mucho los costes produciendo mucho para enganchar a la gente, y a veces eso es a costa de una manera de trabajar con la que no comulgo demasiado".

Sin querer hacer una "radiografía" pormenorizada de la situación de las artes escénicas en nuestro país, puntualiza que "hay cosas que van cambiando como la forma de ver cine, las plataformas están en un buen momento y se están produciendo muchas cosas, lo cual viene muy bien a todos los equipos técnicos o artísticos".

Realizar giras con grandes formatos es cada vez más complicado. "A no ser que sea una productora que tenga mucha fuerza las giras se centran en formatos de dos o tres actores, es decir, algo que sea fácil de mover porque lo demás es muy difícil", ha dicho la actriz, que ha intervenido en otras series como "La que se avecina", "Señoras del Ampa", "El Comisario" o "BuenAgente".

Ha defendido que el teatro "siempre estará vivo, eso es insustituible ver en vivo y en directo, puede pasar cualquier cosa, la comunión con el público es irrepetible, de ahí que el teatro mal que bien siempre perdurará".

El Premio Goya logrado por su papel protagonista en "Que nadie duerma", película dirigida por Antonio Méndez Esparza que es una adaptación de la novela de Juan José Millás, no le ha cambiado mucho su forma de afrontar el trabajo.

"Estoy en la misma dinámica en la que me encontraba en cuanto a las ofertas que tengo encima de la mesa, pero sí es verdad que me piden ver en otros lados y empiezan a ver propuestas más diferentes, pero sigo mi camino", ha reflexionado.

Y ese camino que está siguiendo le hace estar "muy feliz aunque un poco cansada porque lleva trabajando mucho tiempo y el año pasado, aunque estrenó varios proyectos, tuve la vorágine de los Goya que visto desde fuera es muy bonito pero también agotador", aunque recibió una avalancha de amor y cariño, ha admitido.

Los reconocimientos que ha obtenido a lo largo de su carrera le hacen sentirse "muy contenta, sobre todo porque trabajan para que la gente lo pase bien, reflexione, disfrute, se haga preguntas, siga los trabajos, los pensamientos de los autores, las ideas de los directores ... y si todo eso te viene de vuelta con premios es un éxito".

Por todo ello dice sentirse "muy afortunada porque estoy en una profesión muy difícil, muy inestable, tengo muchos compañeros muy talentosos y muy válidos que se las están viendo y deseando para llegar a final de mes, incluso reinventarse de otra forma porque no les llega el trabajo, de ahí que el hecho de que yo no haya parado con el cine, la tele o el teatro es tener suerte, aunque he trabajado bastante".

Malena Alterio acaba de participar este año en las películas "Mala persona" o "Odio el verano", enlazando con su aparición prácticamente en un largometraje al año.

"He hecho de todo, entre ello películas donde no estoy todo el rato ya que sólo participo, es decir, hay proyectos y proyectos, lo cual se consigue trabajando mucho. A veces me cansa pero no me pesa", ha puntualizado.

Y para estar en esa dinámica hay que tener "una gran pasión, con la ilusión que hay que mantenerla viva porque es un trabajo que tiene mucho que ver con la ilusión, las ganas y el entusiasmo porque viajar tanto y sostenerlo todo si no te gusta mucho es difícil, pero a mí me gusta y es mi forma de vivir", ha dicho a EFE.

Malena Alterio guarda un "especial cariño" a su personaje de Belén López en la serie "Aquí no hay quien viva", el cual interpretó durante tres años y que gracias al éxito de la misma obtuvo el premio a la mejor actriz secundaria de la Unión de Actores (2004) o el premio a mejor actriz según la Academia de Televisión Española (2005).

La actriz está de gira nacional con la obra "Los amigos de ellos dos", la cual arrancó en enero de este año y se prolongará hasta marzo del próximo.

"La estamos disfrutando un montón, es una función que sigue viva, nos gusta mucho compartirla con la gente, que se diviertan, se asombren y se hagan preguntas, y ese asombro del público me estimula y me dan ganas de seguir haciéndola", ha confesado.EFE

