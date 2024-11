Norris, cansado de que le cuestionen tanto por Verstappen: "Odio esas preguntas"

São Paulo, 1 nov (EFE).- El británico Lando Norris (McLaren) afirmó este viernes, tras acabar segundo la calificación para el 'sprint' del Gran Premio de São Paulo, que "odia" que le pregunten "todo el tiempo" sobre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), del que dijo que no le importa "si queda primero o último".

"No me importa, odio esas preguntas. Simplemente voy a correr. No me importa desde donde sale (Verstappen). Estoy centrado en mi propio trabajo", declaró a los micrófonos de los medios oficiales de la Fórmula Uno, en el circuito brasileño de Interlagos.

"Es la misma pregunta todo el tiempo y no me importa si sale primero o si sale último. Yo haré lo mejor que pueda", completó.

Norris partirá segundo en el 'sprint' del sábado, justo por detrás de su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, mientras que Verstappen saldrá desde la cuarta posición de la parrilla.

El británico está tan solo 47 puntos por debajo de Verstappen en la clasificación de pilotos, cuando faltan cuatro pruebas para finalizar el campeonato.

Los ánimos entre ambos se han caldeado después del Gran Premio de México, en el que el triple campeón mundial recibió una sanción de 20 segundos por echar de la pista dos veces a Norris al intentar adelantarlo.

El jueves, en rueda de prensa, 'Mad Max' alertó de que no iba a cambiar su forma de pilotar porque lleva diez años en Fórmula Uno, tiene tres títulos mundiales y, según dijo, sabe lo que hace.

Sobre la tanda de clasificación de este viernes, Norris confesó que le sorprendió ir "tan rápido".

"Hemos hecho un buen trabajo en equipo. Como he dicho, no me lo esperaba, así que ha sido una agradable sorpresa. Cometí errores en mi última vuelta, eso es todo", explicó. EFE