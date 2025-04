La Copa del Rey de pelota no contará con equipos vascos, al no haberse clasificado

Valladolid, 2 abr (EFE).- La 86ª Copa del Rey de pelota, que acogerá la localidad vallisoletana de Íscar entre el viernes y el domingo, no contará con la participación de equipos vascos, no por la polémica suscitada a raíz de la inclusión de su federación en la Internacional, independiente de la española, sino porque no han clasificado a ningún equipo para esta cita.

Por lo tanto, dicha competición, que se desarrollará el fin de semana con cuatro modalidades (mano individual, mano parejas, paleta cuero y pala corta) se dilucidará entre conjuntos navarros, riojanos, catalanes y castellanos y leoneses, ya que la juegan los cuatro mejores clasificados de cada categoría en frontón a 36 metros.

De hecho, tal y como ha señalado a EFE el vicepresidente de la Federación Española de Pelota, Roberto Fernández, los clubes vascos siguen participando en el Campeonato de España como ha venido siendo habitual, pero ninguno ha logrado clasificarse para la competición copera.

Fernández ha explicado que, al cambiar la Ley del Deporte, esta, en el artículo 48.2, permite, en algunos casos, que federaciones autonómicas o con arraigo histórico pudieran entrar en competiciones internacionales, cumpliendo una serie de preceptos entre los que se encuentra el beneplácito de la Federación Internacional.

En virtud de esto, el pasado 28 de diciembre se celebró una asamblea internacional que no incluía en la orden del día la incorporación de la federación vasca a la internacional, pero que luego sí se introdujo, aunque se quedaron fuera de la votación España y Cuba.

Al no poder añadir este voto, salió favorable la entrada de la federación vasca de pelota en la internacional, pero la Junta Gestora de la Federación Española interpuso un recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte, ubicado en Suiza, que emitirá un laudo en junio, respecto a si la asamblea se desarrolló de forma correcta.

Se trata de un "tema político", tal y como ha advertido Fernández, que se ha "embarrado", y "ha trascendido el aspecto meramente deportivo".

"Hay que dejar a cada uno que haga su trabajo. Será el tribunal el que determine si esa asamblea se llevó por los cauces correctos o no y, posteriormente, se verá cómo evolucionan los acontecimientos, incluida la posición pública del CSD -Consejo Superior de Deportes-", ha indicado el vicepresidente de la Federación Española de Pelota.

Lógicamente, esa decisión afectará a las competiciones internacionales en un deporte, la pelota, en el que es la Comunidad Valenciana la que cuenta con mayor número de licencias federativas, y en el que Castilla y León tiene 600, más otras 400 vinculadas al deporte escolar.

Lo que está claro es que este enfrentamiento no afecta a la Copa del Rey que se disputará en Íscar, y en la que los locales Puertas Bamar y los burgaleses San Cristóbal, defenderán el título que ostentan, ante rivales de gran nivel como los riojanos Barberito I o San Cosme, los navarros San Cristóbal, Larraina, Tenis Pamplona, Amaya, Oberena y Huarte, o el catalán Natació Barcelona. EFE

