Bolaños insiste en que "no hay nada de nada" contra Begoña Gómez, tras la nueva imputación

Madrid, 29 oct (EFE).- El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha recalcado este martes, respecto a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de imputar un nuevo delito a Begoña Gómez por el software de la Complutense, que cuando concluya la instrucción se comprobará que "no hay nada de nada".

Así lo ha asegurado Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha destacado su total respeto por la labor de la justicia y ha dicho no conocer el auto de juez ya que había saltado la noticia en los últimos minutos.

El juez Peinado ha imputado un nuevo delito a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por presunta apropiación indebida de un software del máster de la cátedra universitaria que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid y la ha citado a declarar el próximo 18 de noviembre.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha aceptado investigar estos hechos por los delitos de apropiación indebida e intrusismo tras una querella de la organización ultracatólica Hazteoír.

Bolaños ha indicado que, pese a no conocer el auto sobre esta investigación que se prolonga durante más de seis meses, no hay ningún informe, testimonio u opinión del Ministerio Fiscal que lo apoye: "no hay absolutamente nada".

Y ha recalcado que está convencido de que cuando se termine la instrucción se demostrará que no hay nada porque "todos los informes ponen de manifiesto que no hay nada de nada". EFE