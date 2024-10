0-1. Bruun resuelve otro complicado derbi

Madrid, 20 oct (EFE).- El Real Madrid sacó adelante otro comprometido derbi, esta vez ante el Madrid CFF en el Fernando Torres, gracias a un solitario tanto a los 17 minutos de la delantera danesa Signe Bruun.

La atacante nórdica dio luz al conjunto de Alberto Toril, necesitado de la victoria después de haber igualado la pasada jornada ante el Atlético de Madrid en el Alfredo di Stefano y antes del parón por la actividad de las selecciones nacionales, triunfo que le permite mantener la segunda plaza de la Liga F, igualado con el cuadro rojiblanco y a dos puntos del intratable campeón, Barcelona.

El equipo que dirige Juanjo Vila puso en problemas a las madridistas, que pese a ponerse en ventaja pronto no estuvieron nunca tranquilas. No funcionó plenamente el cambio de Toril a una defensa con tres centrales y no tuvo acierto ante la meta de Paola Ulloa, acertada, aunque al igual que Misa Rodríguez.

El Madrid CFF, a la vista de que el Real Madrid no ampliaba el resultado, tuvo arrestos para ir en busca de un empate que acabara con su racha de derrotas, pero no pudo y enlazó su quinto partido perdido de forma consecutiva.

- Ficha técnica:

0 - Madrid CFF: Paola Ulloa, Allegra, Monica Hickmann, Cometti, Villafañe, Laurita (Emily Assis, m.78), Esther Laborde, Malou Marcetto, Cris Librán (Antonsdottir, m.78), Bonsegundo (Bárbara López, m.78) y Melgard (Karen Araya, m.86)

1 - Real Madrid: Misa, Shei García (Antonia, m.80), Rocío Gálvez (Linda Caicedo, m.64), Lakrar, María Méndez, Tere Abelleira, Angeldahl (Athenea del Castillo, m.80), Leupolz, Caroline Moller (Weir, m.46) y Bruun (Alba Redondo, m.64).

Goles: 0-1, M.17: Bruun.

Árbitra: Andrea Firvida Fernández (Comité Aragonés). Amonestó a Bruun, Esther Laborde y Athenea del Castillo.

Incidencias: Partido de la séptima jornada de la Liga F disputado en el estadio Fernando Torres de Fuenlabrada ante 960 espectadores. EFE