Picardo insta a España a no seguir en posiciones inaceptables y asumir la "propuesta razonable" de Londres y Gibraltar

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha defendido este miércoles que es España quien no tiene que insistir en que Londres y el Peñón asuman posiciones que no pueden aceptar y por contra avalar las "propuestas razonables" formuladas por ellos para la consecución de un acuerdo y evitar así los nuevos controles Schengen en la Verja. Picardo se ha pronunciado así en respuesta al ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, quien ha pedido a Reino Unido que "diga sí" a la propuesta formulada "hace tiempo" por Bruselas y Madrid para un acuerdo que regule la relación entre Gibraltar y la UE tras el Brexit, advirtiendo de que si no lo hace antes del 10 de noviembre entrarán en vigor los nuevos controles fronterizos del espacio Schengen. "Gibraltar ha puesto sobre la mesa acuerdos de compromiso que respetan las posiciones históricas de todas las partes y garantizan la seguridad del espacio Schengen y la integridad del Mercado Único", ha sostenido en un comunicado, en línea con lo defendido esta semana ante la comisión de la ONU encargada de la descolonización. Según el ministro principal, "España tiene que decidir si acepta estas propuestas razonables y bien equilibradas o si insiste en posiciones que saben que no podemos aceptar y, de ese modo, nos condena a todos a controles que harán más difícil la vida de los trabajadores y de la ciudadanía en general". A juicio de Picardo, "sería una lástima" el que los tres gobiernos socialistas --en referencia al británico, el español y el suyo propio-- "no pueden llegar a un acuerdo" y por tanto fracasen "en su intento de lograr un tratado histórico que sería un ejemplo de progreso en un mundo atormentado por los conflictos". Con todo, el líder gibraltareño ha asegurado que sigue siendo "optimista" y espera que las "propuestas razonables, o una derivación de ellas, puedan funcionar para todas las partes" y con ello cerrarse el acuerdo. Bruselas, en nombre de los Veintisiete, y Londres llevan negociando desde hace tres años el acuerdo en base al Acuerdo de Nochevieja alcanzado por España y Reino Unido el 31 de diciembre de 2020. ALBARES PRESIONA A REINO UNIDO Albares ha esgrimido este miércoles, tras reunirse con representantes de la Junta de Andalucía y alcaldes del Campo de Gibraltar, que "ya es hora de que Reino Unido diga que sí a un acuerdo que es equilibrado y generoso y que hemos puesto sobre la mesa hace mucho tiempo". El ministro ha recordado que a partir del 10 de noviembre entrará en vigor el nuevo Sistema de Entradas y Salidas (SES) del espacio Schengen y el nuevo Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS, por sus siglas en inglés) y ha confiado en que pueda haber un acuerdo antes. Pero si esto no ocurre, ha precisado, "en adelante habrá unas máquinas en las que habrá que situar el pasaporte para los residentes en Gibraltar cuando quieran acceder al espacio Schengen y eso lo podrán hacer durante periodos de 90 días dentro de cada 180 días". En este sentido, ha subrayado que la propuesta planteada a Londres prevé la "inclusión de Gibraltar en el espacio Schengen" para facilitar la libertad de circulación. "Es Reino Unido quien tiene que decidir si prefiere eso o que a partir del 10 de noviembre haya esos controles", ha prevenido. "Hemos sido tan flexibles como hemos podido" en esta negociación, ha puntualizado el ministro. "No vemos sinceramente ningún obstáculo real que impida firmar ese acuerdo entre nosotros", ha remachado.

