Iñigo Pérez: "Cuanto más desapercibidos pasemos en torno al contexto del Valladolid mejor"

Madrid, 4 oct (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, admitió que se encuentra "ilusionado" con el partido de esta jornada frente al Real Valladolid y aseguró que cuánto más desapercibidos pasen en torno al contexto del Valladolid, que está en descenso, será "mejor" para ellos en busca de la victoria.

El Real Valladolid, con cinco puntos y solo un triunfo en ocho jornadas de Liga, afronta este partido con la obligación de ganar para recuperar la confianza y, sobre todo, poder salir del descenso.

"Estoy ilusionado con el partido de mañana. Cuanto más desapercibidos pasemos nosotros en torno al contexto social del Valladolid, mejor. Mejor centrarnos en nuestro juego y desarrollarlo para ganar tres puntos que cerrarían un buen bloque en puntuación", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

"Tenemos que generar ocasiones pero materializarlas es lo más complejo. El único camino es seguir generando volumen y practicar la definición para que los jugadores sean más solventes y que seamos un equipo que meta goles", comentó el técnico navarro, que advirtió de la obligación de "igualar esa frecuencia que es el origen de la preparación del partido".

"Este partido tiene mucho de emoción para ellos y para nosotros pero tenemos que ser capaces de entenderla, igualarla y superarla. Luego viene lo táctico y lo físico. Es importante entender que el entrenador y el equipo, pese a los resultados, es un equipo valiente y atrevido. Tenemos que entender eso y no intentar solventarlo en un principio de otro modo", confesó.

"El paso que nos queda como grupo es poder ser fiables a nivel de resultados. En el resto de aspectos sí lo somos. Nos falta como grupo tener partidos que creamos que podemos ganar con el piloto automático y después sacar partidos bonitos y estimulantes", manifestó.

Sin Pep Chavarría y 'Pacha' Espino, ambos lesionados, Iñigo Pérez tendrá que volver a recurrir al internacional albano Iván Balliu para que juegue a pierna cambiada por el lateral izquierdo.

"Iván es muy importante en el grupo. Es un gozada tenerle porque puede jugar en cualquier lado. Ojalá pudiera tener once 'Ivanes' porque es seguro que no fallaría. Estoy contento porque participe porque le ha tocado esperar y ahí está. No se queja y lo hace bien. Es un ejemplo en el que todos los compañeros deben mirarse", señaló.

Los que parecen fijos son el francés Florian Lejeune y el ghanés Abdul Mumin, que está formando la pareja de centrales titulares en este inicio de temporada.

"Los dos centrales han empezado muy bien, están conectados y se complementan muy bien pero no se pueden relajar porque Aridane y Pelayo llevan semanas empujando y en el momento en el que haya que hacer un cambio estaré tranquilo", concluyó. EFE