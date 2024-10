Vox a Moreno: "No quiero pensar que esté utilizando las mismas prácticas de contratación que el PSOE-A"

El portavoz del Grupo Vox, Manuel Gavira, ha trasladado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante el Pleno del Parlamento, que no quiere pensar que su Gobierno esté "utilizando las mismas prácticas de contratación que el PSOE-A". En su debate con el presidente durante la sesión de control del Pleno, Gavira se ha referido así al asunto de los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), aunque no lo ha mencionado específicamente. "No lo quiero ni pensar que esté utilizando las mismas prácticas de contratación que el Partido Socialista; no lo quiero ni pensar", ha señalado el portavoz del Grupo Vox, para quien el Gobierno del PP-A está "blanqueando todo lo malo socialista: Blanquearon a los enchufados y están blanqueando el fraude sindical". A este respeto, ha censurado a Moreno que el PP-A haya presentado una Ley de Participación Institucional que viene a "garantizar el duopolio de CCOO y UGT", dos sindicatos "corruptos" que aún no han devuelto el dinero que han "defraudado" a los andaluces. Todo lo contrario, según ha denunciado, desde la Junta se le siguen dando "subvenciones" o "ayudas". "Los andaluces esperando 600 días para cobrar la dependencia, señor Moreno, y los sindicatos corruptos en 90 días, trincando", ha señalado. Por su parte, Juanma Moreno ha defendido una Ley de Participacion Institucional de los agentes sociales que es "un mandato constitucional y estatutario". "Creo que no tiene un conocimiento exacto de lo que es el diálogo social ni un conocimiento exacto de cómo funcionan los equilibrios que hay en nuestra sociedad y en las relaciones laborales", ha dicho al portavoz de Vox. Ha expuesto que cuando hay una ley, se garantiza un marco legal donde hay transparencia y previsibilidad de cómo tienen que ser esas relaciones, de manera que "lo reglamos, lo organizamos, lo planificamos y lo exponemos". "Eso es exactamente lo que hacemos, precisamente para que no haya episodios como los que hemos vivido en el pasado, que no vuelvan a ocurrir los tristes episodios vinculados a la corrupción que hemos vivido en años anteriores", ha añadido. Ha insistido en reprochar a Gavira su mensaje, pleno tras pleno, sobre que el PP-A y el PSOE-A "son lo mismo" y Vox es la única "alternativa".

