Albares defiende el viaje de Sánchez a Pekín y no teme represalias de Trump: “Hemos hecho lo correcto”

La visita de Pedro Sánchez a China no ha dejado indiferente a nadie. Desde que se anunció el viaje del jefe ejecutivo, diferentes líderes se han posicionado en contra de esta “imprudencia” en plena guerra comercial. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, mostró su preocupación por esta visita a los medios de comunicación al decir que su partido espera que “la administración norteamericana no considere este viaje como una provocación, porque en mi opinión ese riesgo existe y es real”. Esta inquietud nace de la “escalada de tensión arancelaria” entre Pekín y Washington, que ha llevado a Xi Jinping a pedir una cancelación de los aranceles recíprocos al llegar a un 145%.

Esto llevó al presidente de España a pronunciar un alegato a favor, tras sus tres días de gira por Vietnam y China: “La política exterior de España no va contra nadie. Va a favor del entendimiento entre países, de la defensa del orden multilateral y del libre comercio”. Además, señaló que China es “un socio imprescindible a la hora de hacer frente a desafíos globales”. Sin embargo, estas palabras no consoló al gobierno estadounidense, tal y como se pudo comprobar con las palabras del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien señaló que sustituir a los norteamericanos por los asiáticos como aliados “sería como cortarse el cuello”.

Aun así, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha continuado defendiendo la postura del presidente al explicar en La noche en 24 horas, que España tiene que “equilibrar la balanza comercial”. Y es que la relación con el presidente chino podría corregir el enorme desequilibrio entre sendos países, con 7.467 millones de euros por la exportación frente a los 45.174 de la importación, según información de El Debate. Albares ha declarado sin temor que España mantiene “una visión global” en cuanto a la política exterior, por lo que siempre mantendrá diálogo con Washington, Pekín, Bruselas, América Latina y África.

De esta manera, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, viajará este 15 de abril hasta Estados Unidos para reunirse con el secretario del Tesoro y el presidente del Banco Mundial, Ajay Benga. Su objetivo: “Reforzar las relaciones entre España y Estados Unidos, que además, vienen creciendo en los últimos años y están viviendo uno de sus mejores momentos”.

Albares no teme las represalias de Trump contra España

Tras la visita del ministro de Exteriores a La noche en 24 horas, se ha podido comprobar que el Gobierno no teme las posibles represalias que pueda tomar Donald Trump, como consecuencia del viaje de Sánchez a China. “No se puede querer resolver los grandes desafíos globales sin tener interlocución con China”, ha señalado Albares, quien también ha marcado la importancia del líder asiático: “Es una economía de un tamaño enorme”.

De esta manera, el ministro español no ve una vía en la que no se dialogue tanto con China, como con Estados Unidos, especialmente “en este momento”. Al igual que “uno puede viajar y no viajar a cualquier país del planeta” y no debe dejarse influir “porque un tercero se lo pida o se lo solicite”. Aunque ha añadido que “nadie ha solicitado absolutamente, ni que lo hiciéramos, ni que lo dejáramos de hacer”.

En este sentido, Albares ha reafirmado que “hemos hecho lo correcto”, durante su intervención en la cadena pública. Porque “España es un país soberano, con una política exterior, con identidad propia, que es coherente, que siempre actúa por los mismos principios y que se guía siempre por la defensa de los intereses de los españoles y por la proyección de sus valores”.

China aplaude la visita de Sánchez: “Se han firmado acuerdos”

La opinión que ha expresado Albares durante su entrevista está influido por el pensamiento de que “el mundo, España y Europa necesitan diplomacia porque se necesita de diálogo, de negociación, de tender puentes para guerras”. Una mentalidad que ha agradecido Lin Jian, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino. Y es que, una vez los presidentes abandonaron la reunión del jueves, Lin Jian explicó que “China está dispuesta a trabajar con la comunidad internacional, también con España, para situarse en el lado correcto de la historia”.

Pedro Sánchez se reúne con Xi Jinping en Pekín.

Igualmente, no descarta la posibilidad de un acercamiento a la Unión Europea y “compartir oportunidades” para negociar sobre las reglas del comercio global. Aun así, el ministro de Exterior español ha dejado claro que cualquier conversación con Pekín no dejará de lado sus intereses con Estados Unidos, con el que ha mantenido unos lazos muy beneficios en las últimas décadas. Así, Europa aprovechará “esta oportunidad de los 90 días de tregua para lo que nosotros hemos querido desde el principio”, que “la relación comercial más grande del planeta entre norteamericanos y europeos, se mantenga”, ha añadido.

En cuanto a la visita del presidente del Gobierno a Pekín, Albares ha dejado caer que “se han firmado acuerdos para productos agropecuarios muy importantes”. Asimismo, ha remarcado que “desde que el presidente Sánchez al frente del Gobierno, quiero recordar que se han firmado diez acuerdos en distintos sectores económicos para ir abriendo mercados". Y es que gracias a esta visita se habría “estrechado la interlocución con un miembro permanente del Consejo de Seguridad, con un país que es clave, por ejemplo, para conseguir luchar contra el cambio climático o para conseguir la paz y la estabilidad en el mundo”.

Pero todos los planes a futuro con sus “nuevos socios”, no van a influir en los acuerdos con Estados Unidos: “No tienen por qué sustituir a los anteriores pero nos diversifican porque Europa tiene que avanzar, tenemos que elevar Europa", ha zanjado. De este modo ha avanzado que “miramos hacia Mercosur, India, África y por supuesto, miramos también hacia China“. Albares reza por que “cualquier diferencia se pueda resolver por el diálogo y la negociación”, sin tener que “estar eternamente pendiente o pensando qué va a hacer un tercero”. Para ello, se ha mostrado completamente convencido de lo que los miembros de la UE “podemos hacer y sobre lo que tenemos el control”, para proteger “los proyectos de vida” de los ciudadanos.