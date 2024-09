Fiscalía abre una investigación a un concejal de Vox por atribuir falsamente a inmigrantes un crimen en Valencia

La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación preprocesales al portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, Juanma Bádenas, tras ser denunciado por el PSPV por atribuir falsamente un asesinato a personas inmigrantes y promover, con ello, la hostilidad hacia el colectivo. El ministerio público ha adoptado esta decisión al estimar que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito de odio del artículo 510 del Código Penal, tal y como se desprende del decreto de la fiscal jefa de Valencia. En el marco de estas diligencias, la Fiscalía pide que se oficie a la Brigada Provincial de Información para que acredite el tiempo y lugar de las declaraciones y que se traslade una grabación de las mismas. La investigación la llevará a cabo la fiscal delegada de Odio de Valencia, Susana Gisbert. Ante estos hechos, el portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, ha pedido a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, que expulse a estos "ultras" del Gobierno. "Una persona que se dedica a mentir, a atribuir crímenes a las personas migrantes de nuestra ciudad, que son tan vecinos de la ciudad como cualquiera, no merece estar en el Gobierno", ha dicho Sanjuán. Y ha apostillado: "Esta apertura de diligencias es lo que tendría que llevar a Catalá a cesarlo de forma fulminante". De no ser así, el portavoz ha avanzado que su grupo seguirá defendiendo a todas las personas que viven en València "en los tribunales, en el pleno y donde haga falta", ha subrayado. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valencia anunció el pasado 8 de agosto la presentación de una denuncia ante la Fiscalía de delitos de odio y discriminación contra Badenas, al considerar que profirió acusaciones "xenófobas" contra las personas migrantes al difundir un "bulo racista" tras el asesinato de un hombre en el puente de las Moreras de la ciudad. El pasado 31 de julio, después del crimen, Badenas dijo, en declaraciones a los medios de comunicación, que la víctima "no habría dejado de existir si su presunto asesino no hubiera entrado en España". Cabe recordar que la persona detenida como presunto responsable de estos hechos es de origen español.

