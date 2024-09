Admitida a trámite la querella de un particular contra Binance, la mayor operadora de criptomonedas

Un juzgado de la capital madrileña ha admitido a trámite la querella que un vecino de Valladolid ha presentado contra Binance Holdings LTD, la plataforma más utilizada del mundo para comprar y vender criptomonedas, a la que acusa de un presunto delito de apropiación indebida por quedarse con casi 65.000 euros del querellante, titular de una cartera de activos virtuales en dicha entidad. Como primera medida adoptada por el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, el juez ya ha citado, en calidad de querellados, a los dos administradores solidarios de la filial española de Binance Holgdings Limited, Javier G. de la T. y Máxime P.D, quienes deberán declarar el próximo día 13 de noviembre, a partir de las 12.30 horas. Además, ha requerido a la entidad querellada que aporte, en el plazo de diez días a contar desde la recepción del presente requerimiento, todos los documentos y registros relativos, así como de los fondos congelados de la cuenta/cartera del querellante. QUIERE INCLUIR COMO QUERELLADO AL CEO MUNDIAL Pese a la citación de los dos citados representantes de Binance ya fijada, la intención del vecino de Valladolid afectado es conseguir también, en idéntica condición de querellado, la de Changpeng Zhang, CEO de la empresa y uno de los hombres más ricos del mundo. Los juzgados de Madrid instruyen más querellas contra Binance por hechos similares. En la presente interpuesta por este vecino de Valladolid, a la que ha tenido acceso Europa Press en fuentes jurídicas, el afectado sostiene que disponía de una cuenta en esta plataforma de criptomonedas, la más utilizada en el mundo, y que a mediados de julio de 2023 intento retirar dichos fondos a su cuenta bancaria. Sus intentos fueron vanos porque los fondos habían sido bloqueados/congelados. Se puso en contacto entonces con el servicio de atención al cliente, a través de la plataforma Binance, y le indicaron que estaban haciendo un "proceso de identificación de la procedencia de los fondos". El querellante remitió durante varios meses la documentación requerida por la plataforma, incluidas declaraciones de renta, así como informes contables de su actividad económica, y sin embargo, pese a los múltiples intentos de comunicación y reclamación a través de los canales de atención al cliente de la entidad, la situación no ha sido resuelta y los fondos, en total 64.965,64 euros, no han sido devueltos a su legítimo propietario.

Compartir nota: Guardar