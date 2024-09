El Constitucional permite a la ex etarra Natividad Jáuregui salir de España

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este lunes suspender las medidas cautelares que le había impuesto la Audiencia Nacional (AN) a la ex etarra Natividad Jáuregui, alias 'Pepona', por el caso sobre el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo en Bilbao en 1981, lo que significa que podrá salir de España. Según fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press, la Sala Segunda ha resuelto por unanimidad de sus seis magistrados --tanto progresistas como conservadores-- dejar en suspenso la prohibición de salir de España y la retirada de pasaporte. Jáuregui acudió en amparo al TC porque la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional mantuvo las medidas cautelares a pesar de que archivó el caso por prescripción, declarando extinta la responsabilidad penal de 'Pepona' y acordando su puesta en libertad. A pesar de este archivo, acordado el pasado noviembre, los magistrados decidieron imponerle la obligación de comparecer ante el órgano judicial los días 3 de cada mes, además de la retirada de pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional, porque el fallo aún no era firme. Jáuregui, que permaneció en prisión hasta que la Sala de lo Penal acordó archivar la causa, fue procesada por el asesinato de Romeo Rotaeche, cometido en Bilbao el 19 marzo de 1981 cuando salía de misa en la Basílica de Begoña, con disparos de las armas que portaban ella y otro de los miembros del 'comando Vizcaya' Francisco Javier Zabaleta Urretavizcaya, actualmente fallecido. 'Pepona' huyó a Francia en 1978 por su presunta relación con las actividades del comando 'Iskulin'. Posteriormente, entre enero y julio de 1981, pasaría a formar parte, ya como miembro 'liberado', del comando 'Vizcaya', participando en diversos atentados cometidos a lo largo de ese año en dicha provincia, varios con resultado de muerte. Tras su regreso a Francia y permanencia clandestina en aquel país, huyó a México, donde sería localizada en 2002 con ocasión de la detención y posterior entrega a España de otro miembro de ETA, José Antonio Borde Gaztelumendi. Después regresó de forma clandestina a Europa y se instaló en Bélgica, donde sería localizada y detenida en la ciudad de Gante en 2013, como resultado de una operación culminada por la Policía Judicial Federal de Bélgica, que contó con la colaboración de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

Compartir nota: Guardar Nuevo