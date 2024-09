Puigdemont avisa al PSOE de que no pueden dar por descontado el voto de Junts y que tienen que "sudar la camiseta"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha avisado este miércoles al PSOE de que no pueden dar por descontado el voto de Junts en negociaciones para sacar adelante decretos, leyes o nombramientos: "El nuestro no". "Perder el respeto al que tiene los votos que necesitas y no sudar la camiseta intentando ganártelos en cada votación es el camino más directo al fracaso. Lo reitero: estas eran las reglas de juego que expusimos desde el primer día, de manera que no se pueden hacer los sorprendidos", ha sostenido en un apunte en X recogido por Europa Press. Lo ha dicho después de que el Gobierno central haya tratado de restar importancia al distanciamiento de Junts en el Congreso --que les ha llevado a perder varias votaciones y pone en cuestión que tengan una mayoría suficiente para sacar adelante iniciativas-- y vea insostenible que los de Carles Puigdemont sigan votando en el mismo sentido que PP y Vox. Según Puigdemont, el Ejecutivo central no debe decirles lo que deben hacer en Junts y sí dedicarse a "cumplir" sus compromisos y gobernar. Es más, defiende que son los grupos parlamentarios los que controlan al Gobierno, los que piden explicaciones y los que pueden utilizar sus votos para ejercer esta función: "El parlamentarismo tiene estas cosas, y presentarlo como un problema es dar alas a los discursos populistas que pregonan gobiernos 'fuertes' que no se tengan que preocupar de elecciones ni parlamentos". Tras admitir que es complicado gobernar en minoría, ha añadido que "es una buena manera de fomentar la democracia porque da juego a las minorías", ha dicho. MAYORÍAS Para Puigdemont, el Gobierno español no debe olvidar que no dispone de mayoría absoluta: "Que no la tiene en España, que no la tienen en Catalunya y que no la tiene en Barcelona. Y que en dos de estos tres sitios ni tan siquiera no ganó las elecciones. Es más: tiene la alcaldía de Barcelona gracias precisamente al PP", ha aseverado. Así, ha asegurado que saldrán todos ganando una vez el Gobierno digiera --en sus palabras-- que no puede actuar como si tuviera mayoría absoluta porque, en su opinión, significará que "sustituirá la imposición por la negociación". "A lo mejor están mal acostumbrados, pero con Junts no funcionan los chantajes ideológicos ni los embudos para hacernos tragar un sapo. Se lo dijimos el primer día pero parece que necesitan hacer memoria", ha zanjado.

