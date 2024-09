Sánchez afronta mañana en el Congreso su primera sesión de control tras el parón estival con preguntas de PP, Vox y ERC

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afronta este miércoles su primera sesión de control al Gobierno tras el parón vacacional con preguntas del PP, Vox y ERC sobre cómo afronta el nuevo curso político, la continuidad de la legislatura o la inmigración irregular. Además, varios ministros tendrán que rendir cuentas sobre la crisis migratoria y el debate sobre financiación autonómica, dos temas que por segunda semana consecutiva vuelven a protagonizar el Pleno de esta semana. En concreto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, usará su primer cara a cara con Sánchez --ya que el jefe del Ejecutivo no acudió este miércoles a la primera sesión de control del periodo de sesiones por su viaje oficial a China--, para saber "cómo inicia el curso político su Gobierno". De su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián se dirigirá a Sánchez para preguntarle "cuánto cree que va a durar la legislatura", especialmente después de que el Gobierno se haya mostrado decidido a presentar Presupuestos para 2025 aún sin que se apruebe una nueva senda de déficit. CRISIS MIGRATORIA SIN SOLUCIÓN Mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, empleará su turno de palabra para interpelar al presidente por la crisis migratoria. En concreto, la pregunta que Abascal ha registrado para el presidente es la siguiente: "¿Por qué siguen financiando la inmigración ilegal con los problemas de seguridad y prosperidad económica que hay en España?". Este agosto, durante su gira africana, el presidente Sánchez abogó por sistema de migración circular y por la expulsión de migrantes irregulares traslada un "mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos". Además, el pasado martes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, alcanzaron un acuerdo para "desbloquear" la situación de las islas después de que el propio PP tumbase el pasado julio la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería impulsada por el Ejecutivo para repartir de forma obligatoria menores migrantes no acompañados de territorios con una sobreocupación del 150%. En este contexto, el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, pedirá a la vicepresidenta primera María Jesús Montero le explique si el ministerio de Hacienda, del que es titular, "es un obstáculo para llegar a un acuerdo en materia de inmigración". De su parte, la diputada del PP Sofía Acedo instará al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a que explique "por qué su ministerio no da soluciones a la preocupante crisis migratoria y humanitaria que sufre España". TAMBIÉN HABRÁ COMPARECENCIA DE SAIZ También a Marlaska se va a dirigir el diputado de Junts Josep María Cruset aunque en su caso para saber qué opina el dirigente socialista sobre que "Cataluña tenga competencias en temas de inmigración, especialmente en aquellas que tienen a ver el control de fronteras". Así, el diputado independentista aprovechará para pedir al Ejecutivo que cumpla su compromiso de traspasar la competencia de inmigración a Cataluña. Sobre este asunto también tendrán que rendir cuentas el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a quien Vox interpelará para que hable sobre la política de colaboración del Gobierno con los países de nuestro entorno en lo referente a la defensa de las fronteras. Y posteriormente, cuando finalice la sesión de control al Gobierno será la ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migración, Elma Saiz quien suba a la tribuna de oradores del hemiciclo para, a instancias del PP, a exponer la posición del Ejecutivo y debatir de este asunto con los grupos. FINANCIACIÓN SINGULAR PARA GALICIA En lo referente a la financiación autonómica será la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien se dirija la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para saber si cómo cree que "contribuye el cupo separatista al sostenimiento del Estado del bienestar en España". De su lado, el diputado del BNG, Néstor Rego, usará su turno de palabra para que Montero le explique si está el "Gobierno en disposición de acordar un sistema de financiamiento justo para Galicia, que reconozca su singularidad y acabe con la discriminación que implica el modelo actual". Por parte de Vox, será su portavoz en la Cámara Baja, Pepa Millán, quien se dirija al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños para saber si "cree que el Gobierno trata por igual a las personas con independencia de su lugar de nacimiento". DESPRECIOS AL CONGRESO Además, los 'populares' aprovecharán la primera sesión de control al Gobierno con el presidente Sánchez para cuestionar al ministro Bolaños por las palabras del líder socialista durante la Ejecutiva Federal del PSOE en las que aseguraba que gobernaría con o sin el apoyo del poder ejecutivo, y que le han granjeado críticas de sus socios. En este contexto, la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, le preguntará al ministro de la Presidencia hasta cuándo piensa el Gobierno seguir "bloqueando y despreciando" al Congreso.

