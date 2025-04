Pimienta: "Hemos marcado en la jugada más rara, pero antes lo habíamos merecido en otras"

Sevilla, 11 ene (EFE).- El entrenador del Sevilla, Xavi García Pimienta, admitió tras el empate de su equipo en el tiempo añadido frente al Valencia (1-1) que han "marcado en la jugada más rara", con un tiro lejano en el que ayudó el fallo del portero rival, aunque dejó claro que antes ya lo habían "intentado de todas las maneras" y habían "merecido más en otras acciones".

"Estábamos con toda la ilusión de hacer un buen partido en casa y seguramente no lo ha sido. Desde el primer momento hasta el último lo hemos intentado de todas las maneras. Cometimos un error muy grave en el gol del Valencia y la fortuna nos lo ha devuelto", argumentó tras el encuentro el técnico sevillista.

Pimienta reconoció que el Sevilla no estuvo "bien a nivel de juego, pero el equipo no le ha perdido la cara al partido", y recalcó que "es importante no perder, pero hay que mejorar muchas cosas".

Sobre el esquema de juego utilizado, comentó que "te imaginas un plan de partido en cada parte" y que "con Saúl" Ñíguez menos escorado a la banda intentaban "generar superioridad por dentro", pero les "ha podido la presión".

"No hemos tenido continuidad, hemos concedido muy, muy poco atrás, eso sí me deja contento. Los que hemos sido futbolistas sabemos lo difícil que es esto. Creo que lo hemos intentado más y hemos marcado en la jugada más rara. Lo hemos merecido más en otras acciones", reiteró García Pimienta.

También añadió que se pone "en la piel de los jugadores y solo" puede quitarse "el sombrero con ellos". "Con estos chicos, al fin del mundo", aseveró.

En cuanto al balance de esta primera vuelta de la Liga, el entrenador barcelonés dijo que "toca corregir todo" lo que no han "hecho bien, ser más sólidos atrás y generar aún más ocasiones para intentar ganar el sábado al Girona", al tiempo que reiteró los elogios a sus futbolistas porque "se están dejando todo por este escudo". EFE

lhg/cc/plv