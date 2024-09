Diosdado Cabello dice que los hechos contradicen las palabras de Albares y que la salida de González fue "conversada"

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro del Interior, Diosdado Cabello, ha afirmado este lunes que los hechos contradicen al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación español, José Manuel Albares, y que la salida de Edmundo González de Venezuela fue "conversada", ya que se quiere evitar la palabra "negociada". "Es extraño que el canciller español diga esas cosas. La verdad es muy extraño porque se contradice con los hechos y los hechos son muy tercos. ¿Cómo llega aquí a Venezuela un avión del Gobierno español? ¿De la Fuerza Aérea? ¿Eso es que nos invadieron? No, no, no. Fue conversado, trabajado, si él no quiere usar el término negociado", ha afirmado Cabello en rueda de prensa. Albares ha subrayado que no ha habido ningún "acuerdo político" con Venezuela para facilitar la salida de González mediante un salvoconducto ni tampoco ninguna contrapartida. En cualquier caso, Cabello ha subrayado que Venezuela "es respetuosa del Derecho Internacional y el derecho al asilo" y ha destacado que la salida de González ha sido "un acto voluntario". "Y él no le dijo nada a nadie de la oposición y los agarró por sorpresa (...) porque si de alguien estaba huyendo González Urrutia era de la derecha, de María Corina, del fascismo", ha indicado. "Si alguien le iba a hacer daño a ese señor, y él estaba claro, son los sectores extremistas de María Corina, el terrorismo de María Corina. De manera que si él salió huyendo de aquí de Venezuela en algún momento, salió huyendo de ellos", ha remachado. Cabello ha afirmado, asimismo, que Edmundo González "se fue porque él sabe que no ganó, esa es la razón principal" y porque "sabe que le van a hacer daño esa gente que lo estaba rodeando". Las autoridades venezolanas han declarado al presidente Nicolás Maduro vencedor de las elecciones del 28 de julio a pesar de las denuncias de fraude de la oposición. El candidato opositor, Edmundo González, se marchó el sábado de Venezuela en un avión de las Fuerzas Aéreas de España hacia Madrid, donde recibirá asilo tras denunciar persecución.

