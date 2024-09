Aliados de Sumar piden a Sánchez que rectifique y critican "prepotencia" por decir que se puede gobernar sin los socios

Aliados de Sumar han reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que corrija sus declaraciones relativas a seguir gobernando con o sin apoyo de los socios parlamentarios, que consideran "desafortunadas" y un error. De hecho, Compromís se ha mostrado muy duro al preguntarse si esas palabras son una muestra de "prepotencia" o "cutrerío". La portavoz de la formación valenciana en el Congreso, Águeda Micó, ha sentenciado que todas las formaciones del bloque de investidura son necesarias para que la legislatura "pueda tirar adelante", pues es una evidencia que el Ejecutivo depende del apoyo de sus aliados para plasmar medidas "valientes". "Espero que enmiende estas declaraciones y que efectivamente colabore, como hacemos todos los partidos, para que las políticas para las que nos han votado puedan desarrollarse", ha lanzado Micó. "No sé hasta qué punto forman parte de una situación de prepotencia o de cutrerío hacer este tipo de declaraciones", ha espetado a continuación. GOBERNAR SIN APOYO DEL CONGRESO ES UN "ERROR" En esta línea, el diputado de la Chunta Aragonesista dentro del grupo plurinacional, Jorge Pueyo, ha afirmado que aspirar a gobernar sin el poder legislativo "siempre será un error" y que no se puede continuar el mandato a base de reales decretos. "Por salud de todos los parlamentarios y por salud democrática", ha zanjado. En otra comparecencia de prensa en el Congreso, la dirigente de los 'comunes' y portavoz adjunta del grupo plurinacional, Aina Vidal, también ha admitido que la frase del presidente del pasado sábado fue "desafortunada" y cree, desde una interpretación "propia", que Sánchez quería resaltar la "voluntad inquebrantable" del Gobi4erno de plantear avances que son necesarios para el país. No obstante, ha reclamado al PSOE que "sería bueno" que recuerde que este Gobierno "nace y es gracias a una mayoría plurinacional". Por tanto, ha añadido que es esencial entender que los socios parlamentarios permiten articular la agenda legislativa comprometida por el Ejecutivo. "Es importantísimo que no olvidemos ni dejemos de lado a esa mayoría plurinacional (...) Sin ella nos tendrá que explicar también el PSOE con qué mayoría cuenta", ha zanjado. Dentro del grupo plurinacional varías fuentes admiten que aspirar a gobernar sin respaldo de los aliados de investidura generaría una situación complicada para el Ejecutivo y quedaría tocado. En este sentido, aluden a que no se puede seguir la dinámica del último gobierno del PP de basarse en decretos para seguir adelante, máxime cuando la izquierda criticó duramente esa deriva del expresidente Mariano Rajoy. A su vez, otras voces de la coalición remarcan que la futura negociación presupuestaria se antoja difícil, en especial al papel clave que tendrá Junts y apreciar que, actualmente, el partido catalán no cuenta con "incentivos" para posicionarse junto al Ejecutiuvo. En esta línea, exponen que la prórroga presupuestaria es una posibilidad pero es obligatorio trata de presentar un proyecto de nuevas cuentas públicas. Sin embargo, otra fuentes dentro de Sumar difieren de esa visión, al recalcar que Junts está en la oposición en Cataluña y tiene un congreso a la vista, por lo que no ven a la esta formación renunciando a tener un papel clave en la legislatura y presionar al Gobierno para asumir sus demandas a cambio de apoyo parlamentario.

