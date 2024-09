Barbón afronta el debate de la financiación autonómica con "razones sólidas" y no con "aspavientos"

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha dicho este domingo que su Gobierno va a defender el acuerdo sobre la financiación autonómica al que se llegó en la Junta General del Principado de Asturias hace ya cuatro años. "La rotundidad no se demuestra con voces ni aspavientos, sino con razones sólidas, bien argumentadas y serena firmeza", ha señalado. El dirigente asturiano se ha pronunciado en estos términos en el discurso emitido este domingo con motivo del Día de Asturias y que fue grabado en la Universidad Laboral, en Gijón. Ha dicho que el debate sobre la financiación autonómica es "trascendente" para Asturias y para todo el Estado. Además, ha recordado el "amplio respaldo" que tuvo el acuerdo mencionado. "Es una fortaleza que no debemos debilitar con afanes partidistas", ha insistido. En su discurso, Barbón ha explicado que a su gobierno no le va a faltar ni fuerza ni ambición. Ha dicho que es algo que ya se está demostrando con proyectos como el de la red autonómica de 0-3 años o el impulso a la política de vivienda. "El tiempo de la inercia acabó. La agenda reformista llega para desterrar la tentación del conformismo", ha subrayado el presidente de Asturias, quien también ha considerado adecuado el actual momento para adoptar medidas que eviten masificaciones turísticas en Asturias. Además, Barbón se ha referido a la necesidad de hacer oficial el asturiano el eonavieo. "Pido que seamos la generación que garantizó la supervivencia de ambas lenguas", ha proclamado, recordando que este asunto se va a discutir en el Parlamento asturiano.

